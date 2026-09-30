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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 22:15
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 22:20

Portekiz'de Ronaldo şoku! Yıldız futbolcu milli takım kampını terk etti

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Portekiz Milli Takımı'nda sıcak bir gelişme yaşandı. 41 yaşındaki yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, kamptan ayrıldığını duyurdu. Ronaldo, "Portekiz halkına bu kararım hakkındaki gerçekleri anlatacağım. Takım arkadaşlarıma iyi şanslar ve başarılar dilerim" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Portekiz'de Ronaldo şoku! Yıldız futbolcu milli takım kampını terk etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 22:15
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 22:20

'nde 2026-2027 sezonu heyecanı sürüyor. Uluslar A Ligi'nde 4. Grup'ta yer alan , ilk iki maçında iki galibiyet almıştı. İlk maçta sahasında ağırladığı 'i 1-0 yenen Portekiz, ikinci maçında ise deplasmanda karşılaştığı 'i 2-1 mağlup etmişti.

HABERİN ÖZETİ

Portekiz'de Ronaldo şoku! Yıldız futbolcu milli takım kampını terk etti

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'in Galler'i 1-0 ve Norveç'i 2-1 yendiği maçların ardından yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo milli takım kampını terk etti.
Cristiano Ronaldo, Galler maçında 67 dakika sahada kalırken, Norveç maçında süre alamadı.
Norveç mücadelesinin ardından antrenmanlara katılmayan Ronaldo, federasyon başkanı ile görüşerek kamptan ayrıldığını duyurdu.
Ronaldo, bu kararıyla ilgili gerçekleri Portekiz halkına anlatacağını belirtti.
Teknik direktör Jorge Jesus, basın toplantısında Ronaldo'nun antrenmana katılacağını söylemişti.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Portekiz'de Ronaldo şoku! Yıldız futbolcu milli takım kampını terk etti

Portekiz'de 41 yaşındaki yıldız oyuncu , takımının Galler ile oynadığı maça ilk 11'de başlarken 67 dakika sahada kalmıştı. Ronaldo, Portekiz'in Norveç ile oynadığı karşılaşmada ise yedek kulübesinde oturmuş ve süre alamamıştı.

Cristiano Ronaldo, 27 Eylül'de oynanan Norveç mücadelesinin ardından takımının pazartesi ve salı günleri gerçekleştirdiği antrenmanlara katılmamıştı.

Portekiz'de Ronaldo şoku! Yıldız futbolcu milli takım kampını terk etti

RONALDO KAMPI TERK ETTİ

UEFA Uluslar Ligi'nde 2'de 2 yapan Portekiz'de Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 41 yaşındaki oyuncu, kamptan ayrıldığını duyurdu.

Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada, "Milli takım teknik direktörünün basın toplantısı sonrasında, Portekiz Federasyon Başkanı ile yaptığım görüşme sonucunda milli takım kampından ayrıldım. Portekiz halkına bu kararımla ilgili nedenlerim hakkında bilgi vereceğim. Şimdi tüm takım arkadaşlarıma iyi şanslar ve başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Portekiz'de Ronaldo şoku! Yıldız futbolcu milli takım kampını terk etti

JESUS BASIN TOPLANTISINDA KONUŞMUŞTU

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta üçüncü maçında yarın deplasmanda Danimarka'ya konuk olacak Portekiz'de teknik direktör Jorge Jesus, basın toplantısında Cristiano Ronaldo'nun antrenmana katılacağını söylemişti.

Portekiz'de Ronaldo şoku! Yıldız futbolcu milli takım kampını terk etti

72 yaşındaki çalıştırıcı, yıldız futbolcunun önceki iki çalışmada yer almamasıyla ilgili olarak, "Maçtan sonraki birinci ve ikinci günde hiçbir zaman antrenman yapmaz. Milli takımdaki herhangi bir oyuncunun antrenmana çıkmayı reddedeceğini düşünüyor musunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

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#galler
#Norveç
#Cristiano Ronaldo
#Portekiz
#Futbol
#UEFA Uluslar Ligi
#Spor
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