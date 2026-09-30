UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı sürüyor. Uluslar A Ligi'nde 4. Grup'ta yer alan Portekiz, ilk iki maçında iki galibiyet almıştı. İlk maçta sahasında ağırladığı Galler'i 1-0 yenen Portekiz, ikinci maçında ise deplasmanda karşılaştığı Norveç'i 2-1 mağlup etmişti.

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HABERİN ÖZETİ Portekiz'de Ronaldo şoku! Yıldız futbolcu milli takım kampını terk etti UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'in Galler'i 1-0 ve Norveç'i 2-1 yendiği maçların ardından yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo milli takım kampını terk etti. Cristiano Ronaldo, Galler maçında 67 dakika sahada kalırken, Norveç maçında süre alamadı. Norveç mücadelesinin ardından antrenmanlara katılmayan Ronaldo, federasyon başkanı ile görüşerek kamptan ayrıldığını duyurdu. Ronaldo, bu kararıyla ilgili gerçekleri Portekiz halkına anlatacağını belirtti. Teknik direktör Jorge Jesus, basın toplantısında Ronaldo'nun antrenmana katılacağını söylemişti.

Portekiz'de 41 yaşındaki yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, takımının Galler ile oynadığı maça ilk 11'de başlarken 67 dakika sahada kalmıştı. Ronaldo, Portekiz'in Norveç ile oynadığı karşılaşmada ise yedek kulübesinde oturmuş ve süre alamamıştı.

Cristiano Ronaldo, 27 Eylül'de oynanan Norveç mücadelesinin ardından takımının pazartesi ve salı günleri gerçekleştirdiği antrenmanlara katılmamıştı.

RONALDO KAMPI TERK ETTİ

UEFA Uluslar Ligi'nde 2'de 2 yapan Portekiz'de Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 41 yaşındaki oyuncu, kamptan ayrıldığını duyurdu.

Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada, "Milli takım teknik direktörünün basın toplantısı sonrasında, Portekiz Federasyon Başkanı ile yaptığım görüşme sonucunda milli takım kampından ayrıldım. Portekiz halkına bu kararımla ilgili nedenlerim hakkında bilgi vereceğim. Şimdi tüm takım arkadaşlarıma iyi şanslar ve başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

JESUS BASIN TOPLANTISINDA KONUŞMUŞTU

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta üçüncü maçında yarın deplasmanda Danimarka'ya konuk olacak Portekiz'de teknik direktör Jorge Jesus, basın toplantısında Cristiano Ronaldo'nun antrenmana katılacağını söylemişti.

72 yaşındaki çalıştırıcı, yıldız futbolcunun önceki iki çalışmada yer almamasıyla ilgili olarak, "Maçtan sonraki birinci ve ikinci günde hiçbir zaman antrenman yapmaz. Milli takımdaki herhangi bir oyuncunun antrenmana çıkmayı reddedeceğini düşünüyor musunuz?" ifadelerini kullanmıştı.