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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 19:11
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 19:11

Guardiola, Manchester City ile ilgili sessizliğini bozdu! İspanyol teknik adam suçlamalar hakkında konuştu

İngiltere ekibi Manchester City'nin eski teknik direktörü Pep Guardiola, bağımsız komisyonun "finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle" suçlu bulduğu kulüp ile ilgili açıklama yaptı. Guardiola, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kulübümün, sahibimin, başkanımın, Ferran Soriano'nun, oyuncuların, personelin, Enzo Maresca'nın ve siz eşsiz taraftarlarımızın arkasındayım, her zaman arkasındaydım ve her zaman arkasında olacağım" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Guardiola, Manchester City ile ilgili sessizliğini bozdu! İspanyol teknik adam suçlamalar hakkında konuştu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 19:11
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 19:11

yönetimi, 'yi 9 sezona yayılan finansal kuralları ihlal etme gerekçesiyle suçlu bulduğunu açıklamıştı. Açıklamada, Manchester City'nin 2009-2010 ile 2017-2018 sezonları arasındaki dönemini inceleyen bağımsız komisyonun, birçok usulsüzlüğe rastladığı vurgulanmıştı.

Manchester City Kulübü ise Premier Lig yönetiminin karşısında hayal kırıklığı ve şaşkınlık yaşadıklarını açıkladı. Kararı temyize götüreceğini duyuran İngiliz ekibi, komisyonunun suçlamalarının kabul edilemez olduğunu ve kendisini destekleyen "çürütülemez" nitelikte kapsamlı kanıtlar bulunduğunu savundu. Kulüp, kararda hukuki, ilkesel ve olgusal açıdan ciddi hatalar olduğunu öne sürerek itiraz edeceğini aktardı.

GUARDIOLA'DAN MANCHESTER CITY'YE DESTEK

Premier Lig yönetiminin Manchester City'yi suçlu bulmasının ardından İngiliz ekibinin eski teknik direktörü 'dan paylaşım geldi. Guardiola, eski takımı Manchester City'ye destek verdi.

Guardiola, Manchester City ile ilgili sessizliğini bozdu! İspanyol teknik adam suçlamalar hakkında konuştu

İspanyol teknik adam, Instagram hesabından kulüp başkanı Khaldoon Al Mubarak ile çekilmiş fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanındaki her bir Manchester City taraftarının burada olduğumu bilmesini istiyorum, her zamankinden daha fazla." dedi.

Guardiola, Manchester City ile ilgili sessizliğini bozdu! İspanyol teknik adam suçlamalar hakkında konuştu

Guardiola, paylaşımında, "Kulübümün, sahibimin, başkanımın, Ferran Soriano'nun, oyuncuların, personelin, Enzo Maresca'nın ve siz eşsiz taraftarlarımızın arkasındayım, her zaman arkasındaydım ve her zaman arkasında olacağım. Net olmama izin verin, bunu birlikte atlatacağız. Hepinizi seviyorum." ifadelerini kullandı.

Manchester City'yi 2016-26 yıllarında çalıştıran Guardiola, 6 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 17 kupa sevinci yaşadı.

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ETİKETLER
#Futbol
#manchester city
#pep guardiola
#İngiltere Premier Lig
#Khaldoon Al Mubarak
#Ferran Soriano
#Spor
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