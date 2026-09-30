Guardiola, Manchester City ile ilgili sessizliğini bozdu! İspanyol teknik adam suçlamalar hakkında konuştu

İngiltere Premier Lig yönetimi, Manchester City'yi 9 sezona yayılan finansal kuralları ihlal etme gerekçesiyle suçlu bulduğunu açıklamıştı. Açıklamada, Manchester City'nin 2009-2010 ile 2017-2018 sezonları arasındaki dönemini inceleyen bağımsız komisyonun, birçok usulsüzlüğe rastladığı vurgulanmıştı.

Manchester City Kulübü ise Premier Lig yönetiminin karşısında hayal kırıklığı ve şaşkınlık yaşadıklarını açıkladı. Kararı temyize götüreceğini duyuran İngiliz ekibi, komisyonunun suçlamalarının kabul edilemez olduğunu ve kendisini destekleyen "çürütülemez" nitelikte kapsamlı kanıtlar bulunduğunu savundu. Kulüp, kararda hukuki, ilkesel ve olgusal açıdan ciddi hatalar olduğunu öne sürerek itiraz edeceğini aktardı.

GUARDIOLA'DAN MANCHESTER CITY'YE DESTEK

Premier Lig yönetiminin Manchester City'yi suçlu bulmasının ardından İngiliz ekibinin eski teknik direktörü Pep Guardiola'dan paylaşım geldi. Guardiola, eski takımı Manchester City'ye destek verdi.

İspanyol teknik adam, Instagram hesabından kulüp başkanı Khaldoon Al Mubarak ile çekilmiş fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanındaki her bir Manchester City taraftarının burada olduğumu bilmesini istiyorum, her zamankinden daha fazla." dedi.

Guardiola, paylaşımında, "Kulübümün, sahibimin, başkanımın, Ferran Soriano'nun, oyuncuların, personelin, Enzo Maresca'nın ve siz eşsiz taraftarlarımızın arkasındayım, her zaman arkasındaydım ve her zaman arkasında olacağım. Net olmama izin verin, bunu birlikte atlatacağız. Hepinizi seviyorum." ifadelerini kullandı.

Manchester City'yi 2016-26 yıllarında çalıştıran Guardiola, 6 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 17 kupa sevinci yaşadı.