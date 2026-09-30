TFF açıkladı: Turkcell Süper Kupa 2026 tarihleri belli oldu!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Futbolseverlerin gözünü çevirdiği Süper Kupa heyecanında beklenen açıklama Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi. TFF tarafından paylaşılan resmi takvime göre, dev organizasyonda finale yükselecek takımları belirleyecek yarı final müsabakaları haftanın ilk günlerinde sahne alacak.
İlk yarı final karşılaşması 4 Ocak 2027 Pazartesi günü oynanırken, organizasyonun ikinci yarı final mücadelesi ise 5 Ocak 2027 Salı günü gerçekleştirilecek.
Yarı final engellerini aşmayı başaran iki ekibin kupayı müzelerine götürmek adına kozlarını paylaşacağı dev final müsabakası ise 9 Ocak 2027 Cumartesi günü sporseverlerle buluşacak.