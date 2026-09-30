İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Riva'da bulunan Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinde yürüttüğü incelemelerin ardından basında yer alan iddialar, futbol kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü. Hakem İşleri Departmanı'nda bazı verilerin silindiği ve emniyetin teknik personeli tarafından bu materyallerin geri getirildiği yönündeki haberler üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi bir açıklama yayımladı.

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HABERİN ÖZETİ TFF'den 'Dijital materyaller silindi' iddialarına ilişkin açıklama! İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Riva'daki VAR merkezinde yaptığı incelemeler sonrası çıkan silinmiş veri iddialarına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sessiz kalmadı. TFF, emniyet güçlerinin Riva tesislerindeki VAR odasında bir inceleme gerçekleştirdiğini doğruladı. Federasyon, Hakem İşleri Departmanı'ndaki dijital materyallerin silindiği ve kurtarıldığı yönündeki iddiaları asılsız olarak nitelendirdi. TFF, söz konusu iddiaların Türk futbolunun güvenilirliğini zedelemeye yönelik olduğunu belirtti. Asılsız haberleri üreten ve yayan ilgililer hakkında idari ve hukuki süreçlerin başlatılacağı ve suç duyurularının yapılacağı kaydedildi.

TFF'DEN NET AÇIKLAMA: "VERİLER SİLİNMEDİ"

Federasyondan yapılan açıklamada, emniyet güçlerinin Riva tesislerindeki VAR odasında bir inceleme gerçekleştirdiği doğrulanırken, basında çıkan silinmiş veri iddialarının tamamen asılsız olduğu vurgulandı. TFF yönetimi, Hakem İşleri Departmanı'ndaki dijital materyallerin silindiği ve sonradan teknik ekiplerce kurtarıldığı yönündeki ifadelerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını net bir dille belirtti.

YASAL İŞLEM VE SUÇ DUYURUSU YOLDA

Söz konusu iddiaların Türk futbolunun güvenilirliğini zedelemeye yönelik olduğunun altı çizilen açıklamada, asılsız haberleri üreten ve yayan ilgililer hakkında vakit kaybetmeksizin idari ve hukuki süreçlerin başlatılacağı, gerekli suç duyurularının Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılacağı kaydedildi.