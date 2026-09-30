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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 13:04
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 13:13

TFF'den 'Dijital materyaller silindi' iddialarına ilişkin açıklama!

Riva'daki VAR merkezinde yapılan emniyet incelemesinin ardından ortaya atılan "dijital materyaller silindi" iddialarına Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çok sert cevap geldi. TFF, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek yasal süreç başlatılacağını duyurdu.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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TFF'den 'Dijital materyaller silindi' iddialarına ilişkin açıklama!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 13:04
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 13:13

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 'da bulunan Video Yardımcı Hakem () merkezinde yürüttüğü incelemelerin ardından basında yer alan iddialar, kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü. Hakem İşleri Departmanı'nda bazı verilerin silindiği ve emniyetin teknik personeli tarafından bu materyallerin geri getirildiği yönündeki haberler üzerine () resmi bir açıklama yayımladı.

HABERİN ÖZETİ

TFF'den 'Dijital materyaller silindi' iddialarına ilişkin açıklama!

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Riva'daki VAR merkezinde yaptığı incelemeler sonrası çıkan silinmiş veri iddialarına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sessiz kalmadı.
TFF, emniyet güçlerinin Riva tesislerindeki VAR odasında bir inceleme gerçekleştirdiğini doğruladı.
Federasyon, Hakem İşleri Departmanı'ndaki dijital materyallerin silindiği ve kurtarıldığı yönündeki iddiaları asılsız olarak nitelendirdi.
TFF, söz konusu iddiaların Türk futbolunun güvenilirliğini zedelemeye yönelik olduğunu belirtti.
Asılsız haberleri üreten ve yayan ilgililer hakkında idari ve hukuki süreçlerin başlatılacağı ve suç duyurularının yapılacağı kaydedildi.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
TFF'den 'Dijital materyaller silindi' iddialarına ilişkin açıklama!

TFF'DEN NET AÇIKLAMA: "VERİLER SİLİNMEDİ"

Federasyondan yapılan açıklamada, emniyet güçlerinin Riva tesislerindeki VAR odasında bir inceleme gerçekleştirdiği doğrulanırken, basında çıkan silinmiş veri iddialarının tamamen asılsız olduğu vurgulandı. TFF yönetimi, Hakem İşleri Departmanı'ndaki dijital materyallerin silindiği ve sonradan teknik ekiplerce kurtarıldığı yönündeki ifadelerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını net bir dille belirtti.

YASAL İŞLEM VE SUÇ DUYURUSU YOLDA

Söz konusu iddiaların Türk futbolunun güvenilirliğini zedelemeye yönelik olduğunun altı çizilen açıklamada, asılsız haberleri üreten ve yayan ilgililer hakkında vakit kaybetmeksizin idari ve hukuki süreçlerin başlatılacağı, gerekli suç duyurularının Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılacağı kaydedildi.

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#TFF
#Futbol
#türkiye futbol federasyonu
#var
#Riva
#İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#Spor
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