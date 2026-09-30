Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir önemli organizasyonu EuroLeague'de 2. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, 2. hafta maçında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'i mağlup etti! Siyah-beyazlılar, İsrail ekibini 109-93 yendi Beşiktaş, EuroLeague 2. hafta maçında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 109-93'lük skorla mağlup etti. Beşiktaş, ilk seti 27-19 önde tamamladı. İlk yarıyı 52-46 önde kapatan Beşiktaş, üçüncü periyoda 78-63 üstün girdi. Bu galibiyetle Beşiktaş, EuroLeague'deki ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş, EuroLeague'in 3. haftasında 2 Ekim Cuma günü Barcelona ile karşılaşacak.

Maça; Nowell, Morgan ve Zizic'in basketleriyle iyi başlayan siyah-beyazlılar, 5. dakikayı 12-6 üstün geçti. İyi oyununu sürdüren Beşiktaş, çeyreğin son dakikasında farkı çift haneye çıkardı ve durum 17-27 oldu. Beşiktaş, son saniyelerde Wallace'ın 2 sayılık basketine engel olamasa da çeyreği 27-19 önde bitirdi.

İkinci periyoda Berk Uğurlu ve Furkan Korkmaz'ın basketleriyle başlayan Beşiktaş, bu oyunculara Omoruyi ve Dotson'un da katılmasıyla 14. dakikanın sonunda skoru 25-41 yaparak 16 sayılık fark yakaladı. Siyah-beyazlılar, üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle isabet sağlamasına rağmen savunmada sorun yaşadı ve Maccabi, 18. dakikada durumu 44-50 yaparak farklı 6 sayıya indirdi. Farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen siyah-beyazlı takım, devre arasına 52-46 önde girdi.

Mücadelenin ikinci devresine iyi başlayan Beşiktaş, Wilbekin'in etkili oyunuyla 24. dakikada farkı yeniden çift haneye çıkardı ve skor 50-61 oldu. Farkı çift hanelerde tutan siyah-beyazlılar, son çeyreğe 78-63 önde geçti.

Yakaladığı farkın avantajını son çeyrekte iyi kullanan Maccabi Tel Aviv'i 109-93 yenmeyi başardı.

Beşiktaş, bu sonuçla EuroLeague'deki ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar, EuroLeague'in 3. haftasında 2 Ekim Cuma günü İstanbul'da İspanya ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

İLK KEZ 100 SAYI BARAJINI AŞTI

Tarihinde daha önce sadece 2012-2013 sezonunda EuroLeague'de mücadele eden Beşiktaş, ikinci kez katıldığı organizasyonda ilk kez 100 sayı barajını aştı. Siyah-beyazlılar, EuroLeague'de üçüncü kez karşılaştığı İsrail temsilcisi karşısında ilk galibiyetini elde etti.