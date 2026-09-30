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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 23:19
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 23:49

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'i mağlup etti! Siyah-beyazlılar, İsrail ekibini 109-93 yendi

EuroLeague'de 2. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Beşiktaş, EuroLeague'in 2. haftasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, karşılaşmayı 109-93'lük skorla kazanarak organizasyondaki ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş, EuroLeague'in 3. haftasında 2 Ekim Cuma günü İstanbul'da İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'i mağlup etti! Siyah-beyazlılar, İsrail ekibini 109-93 yendi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 23:19
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 23:49

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir önemli organizasyonu 'de 2. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden , 2. hafta maçında Sırbistan'ın başkenti 'da İsrail temsilcisi ile kozlarını paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'i mağlup etti! Siyah-beyazlılar, İsrail ekibini 109-93 yendi

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Beşiktaş, EuroLeague 2. hafta maçında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 109-93'lük skorla mağlup etti.
Beşiktaş, ilk seti 27-19 önde tamamladı.
İlk yarıyı 52-46 önde kapatan Beşiktaş, üçüncü periyoda 78-63 üstün girdi.
Bu galibiyetle Beşiktaş, EuroLeague'deki ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.
Beşiktaş, EuroLeague'in 3. haftasında 2 Ekim Cuma günü Barcelona ile karşılaşacak.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

Maça; Nowell, Morgan ve Zizic'in basketleriyle iyi başlayan siyah-beyazlılar, 5. dakikayı 12-6 üstün geçti. İyi oyununu sürdüren Beşiktaş, çeyreğin son dakikasında farkı çift haneye çıkardı ve durum 17-27 oldu. Beşiktaş, son saniyelerde Wallace'ın 2 sayılık basketine engel olamasa da çeyreği 27-19 önde bitirdi.

İkinci periyoda Berk Uğurlu ve Furkan Korkmaz'ın basketleriyle başlayan Beşiktaş, bu oyunculara Omoruyi ve Dotson'un da katılmasıyla 14. dakikanın sonunda skoru 25-41 yaparak 16 sayılık fark yakaladı. Siyah-beyazlılar, üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle isabet sağlamasına rağmen savunmada sorun yaşadı ve Maccabi, 18. dakikada durumu 44-50 yaparak farklı 6 sayıya indirdi. Farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen siyah-beyazlı takım, devre arasına 52-46 önde girdi.

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'i mağlup etti! Siyah-beyazlılar, İsrail ekibini 109-93 yendi

Mücadelenin ikinci devresine iyi başlayan Beşiktaş, Wilbekin'in etkili oyunuyla 24. dakikada farkı yeniden çift haneye çıkardı ve skor 50-61 oldu. Farkı çift hanelerde tutan siyah-beyazlılar, son çeyreğe 78-63 önde geçti.

Yakaladığı farkın avantajını son çeyrekte iyi kullanan Maccabi Tel Aviv'i 109-93 yenmeyi başardı.

Beşiktaş, bu sonuçla EuroLeague'deki ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar, EuroLeague'in 3. haftasında 2 Ekim Cuma günü İstanbul'da İspanya ekibi ile karşı karşıya gelecek.

İLK KEZ 100 SAYI BARAJINI AŞTI

Tarihinde daha önce sadece 2012-2013 sezonunda EuroLeague'de mücadele eden Beşiktaş, ikinci kez katıldığı organizasyonda ilk kez 100 sayı barajını aştı. Siyah-beyazlılar, EuroLeague'de üçüncü kez karşılaştığı İsrail temsilcisi karşısında ilk galibiyetini elde etti.

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#Barcelona
#Beşiktaş
#Basketbol
#euroleague
#Belgrad
#Maccabi Tel Aviv
#Spor
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