Arda Kardeşler'i şoke eden hamle: İstenmeyen adam ilan edildi

19 Ağustos 2024 04:52 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 04:56

Avrupa'da Arda Kardeşler'le ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. Ukrayna temsilcisi Kryvbas, Konferans Ligi'nde Real Betis'le yapacakları maçı yönetecek Arda Kardeşler'i istenmeyen adam ilan etti.

Ukrayna takımı, Arda Kardeşler'in yerine başka bir hakemin atanması için UEFA'ya başvurdu.

Arda Kardeşler'in geçen mart ayında Moskova'da Rusya ile Sırbistan arasında oynanan hazırlık maçını yönettiğini kaydeden Ukrayna ekibi sosyal medya üzerinden "Bu hakemin bizim maçımıza verilmesi kabul edilemez" paylaşımı yaptı.

"KULÜBÜMÜZÜN İTİBARINI ZEDELİYOR"

Ukrayna ekibine göre "Rusya'da doğrudan olsa bile Rusların yer aldığı bir maçta yer alan hakem, kulübümüzün itibarını zedeliyor" denildi.

Açıklamanın devamında "Taraftarlarımızın arasında Rus saldırılarına maruz kalan ve Ukrayna'yı koruyan askerlerimiz var" denilerek Arda Kardeşler'in istenmeyen adam ilan edildiği belirtildi.

İşte Ukrayna ekibinin resmi hesabından yaptığı o paylaşım: