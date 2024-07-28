Arda Turan, Jose Mourinho'nun gözden çıkardığı Emre Mor'a talip oldu! 

28 Temmuz 2024 20:41 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 20:44

İngilizler kesenin ağzını açtı: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye rekor teklif!

İngilizler kesenin ağzını açtı: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye rekor teklif!

Fenerbahçe'de ayrılık krizi! Jose Mourinho'nun biletini kestiği iki isim teklifleri geri çevirdi

Fenerbahçe'de ayrılık krizi! Jose Mourinho'nun biletini kestiği iki isim teklifleri geri çevirdi

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de yer alacak Eyüpspor, transfer döneminde oldukça hareketli günler geçiriyor. Arda Turan'ın yönetimindeki İstanbul ekibi, ligde kalıcı olabilmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe'nin planları arasında yer almayan Emre Mor'un Eyüpspor'un radarında olduğu ifade edildi.

Emre Mor'un Eyüpspor haricinde birçok Süper Lig kulübünün de ilgisini çektiği belirtiliyor.

2 MİLYONLUK DEĞERİ VAR

27 yaşındaki Emre Mor, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yeni sezon planları içerisinde yer almıyor. Başarılı oyuncu geçen sezonu Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçirmişti.

Emre Mor'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. 27 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.