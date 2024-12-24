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Arda Turan PFDK'ya sevk edildi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
24 Aralık 2024 19:44 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 19:47
Arda Turan PFDK&#039;ya sevk edildi!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Eyüpspor-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören teknik direktör Arda Turan, PFDK'ya devk edildi.

TFF​'nin yaptığı açıklamada, Trendyol Süper Lig​'in 17. haftasında oynanan Eyüpspor-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Turan'ın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Trendyol Süper Ligin 17. haftasında yapılan müsabakalarda yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Eyüpspor, Sivasspor, Kayserispor, Hatayspor ve Adana Demirspor'un PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Hataysporlu futbolcu Cengiz Demir ile Trabzonspor Antrenörü Gökhan Kandemir'in de çeşitli sebeplerle tedbirli olarak disipline gönderildiği kaydedildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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