Arda Turan sezon sonu Okan Buruk’tan görevi alacak! Galatasaray’da bayrak değişimi

11 Aralık 2024 17:21 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 17:22

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk 23 Haziran 2022 tarihinde göreve gelmiş ve iki yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Galatasaray’da çalıştığı süre zarfında üst üste başarılara imza atan Buruk’un, sezon sonunda görevini Arda Turan’a teslim edileceği iddia edildi. Eyüpspor’da görev yapan Galatasaray’ın efsanesi Arda Turan, geçtiğimiz sezon takımını bir üst lige taşımayı başarmıştı.

Başarılı teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray takımıyla ligde üst üste 2 defa şampiyon oldu. Bu sezona da iyi başlayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde 38 puanla liderliğini sürdürüyor. Başarılı teknik adam Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi tarihinde de en fazla galibiyet alan (9) Türk teknik direktör oldu. Sezon sonunda Avrupa'da bir takım çalıştırmak isteyen Buruk'un, görevi Arda Turan'a teslim edeceği iddia edildi.

GALATASARAY'DA BAYRAK DEĞİŞİMİ!

Başarılı teknik adam Okan Buruk ligde ve Avrupa'da gösterdiği performanstan ötürü, yabancı takımların radarına girdi. Sezon sonunda Avrupa'da bir takım çalıştırması beklenen Okan Buruk'un yerine ise Arda Turan'ın gelmesi bekleniyor.

Tecrübeli teknik adam Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak en fazla şampiyonluk yaşayan isim olarak da dikkat çekiyor.

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, geçtiğimiz sezon Okan Buruk yönetiminde 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 102 puan topladı. Aynı zamanda 33 galibiyetle Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet alan takım rekorunu da kırmış oldu.

Yaşanan başarılar neticesinde, Avrupalı takımlar tarafından fark edilen Okan Buruk, Atletico Madrid, İnter, Manchester United gibi takımların transfer listesine girdi.

ARDA TURAN ADIM ADIM GALATASARAY'A

Başarılı teknik direktör Okan Buruk'un yerine geçecek ismin Arda Turan olduğu iddia edildi. Arda Turan olağanüstü bir futbolculuk kariyerinden sonra Eyüpspor'un başında teknik direktörlüğe başladı.

İlk takımında 1. Ligi şampiyon olarak tamamlayan ve Süper Lig'e çıkan Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, Süper Lig'de de başarılı bir performans göstererek 15 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 26 puan topladı.

Galatasaray'ın efsanesi olan Arda Turan, sezon sonunda çok istediği Galatasaray teknik direktörlüğüne kavuşabilir.