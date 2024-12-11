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Arda Turan sezon sonu Okan Buruk’tan görevi alacak! Galatasaray’da bayrak değişimi

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
11 Aralık 2024 17:21 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 17:22
Arda Turan sezon sonu Okan Buruk’tan görevi alacak! Galatasaray’da bayrak değişimi

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk 23 Haziran 2022 tarihinde göreve gelmiş ve iki yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Galatasaray’da çalıştığı süre zarfında üst üste başarılara imza atan Buruk’un, sezon sonunda görevini Arda Turan’a teslim edileceği iddia edildi. Eyüpspor’da görev yapan Galatasaray’ın efsanesi Arda Turan, geçtiğimiz sezon takımını bir üst lige taşımayı başarmıştı.

Başarılı teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray takımıyla ligde üst üste 2 defa şampiyon oldu. Bu sezona da iyi başlayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde 38 puanla liderliğini sürdürüyor. Başarılı teknik adam Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi tarihinde de en fazla galibiyet alan (9) Türk teknik direktör oldu. Sezon sonunda Avrupa'da bir takım çalıştırmak isteyen Buruk'un, görevi Arda Turan'a teslim edeceği iddia edildi.

Arda Turan sezon sonu Okan Buruk’tan görevi alacak! Galatasaray’da bayrak değişimi - 1. Resim

GALATASARAY'DA BAYRAK DEĞİŞİMİ!

Başarılı teknik adam Okan Buruk ligde ve Avrupa'da gösterdiği performanstan ötürü, yabancı takımların radarına girdi. Sezon sonunda Avrupa'da bir takım çalıştırması beklenen Okan Buruk'un yerine ise Arda Turan'ın gelmesi bekleniyor.

Arda Turan sezon sonu Okan Buruk’tan görevi alacak! Galatasaray’da bayrak değişimi - 2. Resim

Tecrübeli teknik adam Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak en fazla şampiyonluk yaşayan isim olarak da dikkat çekiyor.

Arda Turan sezon sonu Okan Buruk’tan görevi alacak! Galatasaray’da bayrak değişimi - 3. Resim

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, geçtiğimiz sezon Okan Buruk yönetiminde 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 102 puan topladı. Aynı zamanda 33 galibiyetle Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet alan takım rekorunu da kırmış oldu.

Arda Turan sezon sonu Okan Buruk’tan görevi alacak! Galatasaray’da bayrak değişimi - 4. Resim

Yaşanan başarılar neticesinde, Avrupalı takımlar tarafından fark edilen Okan Buruk, Atletico Madrid, İnter, Manchester United gibi takımların transfer listesine girdi.

Arda Turan sezon sonu Okan Buruk’tan görevi alacak! Galatasaray’da bayrak değişimi - 5. Resim

ARDA TURAN ADIM ADIM GALATASARAY'A 

Başarılı teknik direktör Okan Buruk'un yerine geçecek ismin Arda Turan olduğu iddia edildi. Arda Turan olağanüstü bir futbolculuk kariyerinden sonra Eyüpspor'un başında teknik direktörlüğe başladı.

Arda Turan sezon sonu Okan Buruk’tan görevi alacak! Galatasaray’da bayrak değişimi - 6. Resim

İlk takımında 1. Ligi şampiyon olarak tamamlayan ve Süper Lig'e çıkan Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, Süper Lig'de de başarılı bir performans göstererek 15 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 26 puan topladı.

Arda Turan sezon sonu Okan Buruk’tan görevi alacak! Galatasaray’da bayrak değişimi - 7. Resim

Galatasaray'ın efsanesi olan Arda Turan, sezon sonunda çok istediği Galatasaray teknik direktörlüğüne kavuşabilir.

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Kaynak: tgrthaber.com

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