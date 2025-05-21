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 | Emir Yücel

Arda Turan Shaktar Donetsk'te! İşte alacağı ücret

Türk futbolunun yaşayan efsanelerinden Arda Turan, Eyüpspor’dan ayrılarak Ukrayna’nın Shaktar Donetsk takımıyla anlaşma sağladı. Genç ve başarılı çalıştırıcının yeni takımında alacağı ücret de belli oldu. İşte detaylar…

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Arda Turan Shaktar Donetsk'te! İşte alacağı ücret
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 10:15

Trendyol Süper Lig'in yeni ve güçlü ekiplerinden Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, Ukrayna devi Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya vardı.38 yaşındaki genç teknik adamın, sezon sonunda ekibinden birkaç isimle birlikte Shakhtar Donetsk ile resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Arda Turan Shaktar Donetsk'te! İşte alacağı ücret

ARDA TURAN NE KADAR ÜCRET ALACAK?

Bu sezon Eyüpspor, Süper Lig’de çıktığı 35 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgiyle mücadele etti. 2023’te Eyüpspor’un teknik direktörlüğüne getirilen Arda Turan, İstanbul ekibinde 83 maçta görev yaparak maç başına 1.76 puan ortalaması yakaladı.

Arda Turan Shaktar Donetsk'te! İşte alacağı ücret

Ukrayna Ligi'nin köklü kulübü, Arda Turan’a yıllık 2 milyon Euro net maaş teklif etti.

Arda Turan Shaktar Donetsk'te! İşte alacağı ücret

“ANLAŞMA ÖNÜMÜZDEKİ SEZONDAN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE”

Bu önemli gelişmenin detaylarını paylaşan HT Spor muhabiri Çağatay Çelik, “Anlaşma, gelecek sezondan itibaren geçerli olacak. Mayıs başında Arda Turan’a farklı ülkelerden pek çok teklif gelmişti. Özellikle Shakhtar Donetsk’in yoğun ilgisi dikkat çekiyordu.

Arda Turan Shaktar Donetsk'te! İşte alacağı ücret

Yıllık 2 milyon Euro’luk bir sözleşme üzerinde uzlaşıldı” dedi.

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#Futbol
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