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 | Burak Ayaydın

Arda Turan'dan Beşiktaş sözleri!

Arda Turan'dan Shakhtar Donetsk planlamalarına dair açıklamalar geldi. Genç teknik adam, adım adım gideceklerini ifade etti.

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Arda Turan'dan Beşiktaş sözleri!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 23:32
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 23:35

Arda Turan, Shaktar Donetsk ve Beşiktaş eşleşmesi için önemli yorumlar yaptı. Takım için hedeflerini anlatan Arda Turan, Beşiktaş'a saygı duyduğunun da altını çizdi.

Arda Turan'dan Beşiktaş sözleri!

ARDA TURAN'DAN BEŞİKTAŞ DETAYI

Kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulunan Arda Turan, "İlk gün dediğim gibi, her maçı kazanmamız gerektiğini biliyoruz. Elbette bu baskı altında yaşamayı öğreneceğiz. Enerjimiz çok pozitif. 20 gün içinde ilk maça hazır olacağız. Oyuncuların antrenmanlara odaklanmasını istiyoruz. Burada harika bir futbol kültürü var, sadece küçük değişiklikler yapacağız. Sıfırdan başlamaya gelmedik ve Shakhtar'ın oyun kültürüne, oyuncuların yeteneklerine saygı duyuyoruz. Bu bence başarıya giden en iyi ve en kısa yol. Fiziksel olarak %100 hazır olmalıyız çünkü bunun için hiçbir mazeret yok. Kötü oynayabilirsiniz ama kötü koşamazsınız. Öncelikle büyük bir tarihi olan Beşiktaş'a çok saygım var. Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Ama Beşiktaş'ı düşünemeyiz, şu an sadece 1. tur maçımız var. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız, çünkü onlar hazır. Futbol aşırı ciddiyet gerektirir. Hayatım böyle acı tecrübelerle dolu. Dolayısıyla Ilves maçı özel ilgi gerektiriyor. Bu yüzden herkesin Beşiktaş'ı düşünmesini yasaklıyorum. Güçlü bir fiziksel yapıları var. Taktiklerini biliyoruz ve hazır olacağız. İkinci maçı sentetik çimde oynayacağız ve ilk dakikadan itibaren klasımızı göstereceğiz. Ana hedef en iyi formda olmak. Taktiksel olarak oyuncuların zekasına güveniyoruz. Bu bizim avantajımız olacak. Fiziksel olarak ise onların seviyesinde olmak çok önemli. Oyuncular taktiksel olarak akıllı, daha çok fiziksel olarak çalışıyoruz." dedi.

Arda Turan'dan Beşiktaş sözleri!

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA TURAN SHAKTAR DONETSK'E TÜRKİYE'DEN KİMLERİ TRANSFER ETMEK İSTİYOR?
Genç teknik adam; Uğurcan Çakır ve İsmail Yüksek için transfer kritiği yapıyor.
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ETİKETLER
#arda turan
#Beşiktaş Haberleri
#Shaktar Donetsk
#Spor
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