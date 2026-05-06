Arda Turan'dan yarı final rövanş maçı öncesi açıklama! "İlk maçta şah mat oldum"

Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda İngiltere ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, "Finale gitmeyi hayal ediyoruz, bundan vazgeçmeyeceğiz. Sonuç ne olursa olsun oyuncularımla gurur duyuyorum" dedi.

GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 21:56
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 21:56

'nde rövanş maçlarının heyecanı yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda yarı final rövanş maçında ile , İngiltere'de karşı karşıya gelecek. 'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, ilk maçta 3-1 kaybettiği rakibine karşı deplasmanda geri dönüşe imza atarak adını finale yazdırmak istiyor.

HABERİN ÖZETİ

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçı öncesinde Arda Turan, Crystal Palace'a karşı deplasmanda geri dönüş yaparak finale kalmak istediklerini belirtti.
Arda Turan, ilk maçta 3-1 kaybettikleri Crystal Palace karşısında ikinci maçta en azından beraberlik almak istediğini söyledi.
Turan, Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner'in kendisiyle ilgili övgü dolu sözlerine karşılık, ilk maçta büyük ders aldığını belirtti.
Shakhtar Donetsk'in oyununu oynamaktan vazgeçmeyeceğini ve mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.
Arda Turan, yarın elenmeleri durumunda başarısız olacaklarını ve kupayı kazanma şanslarının olduğunu belirtti.
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Crystal Palace ile oynayacakları müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"FİNALE GİTMEYİ HAYAL EDİYORUZ"

İlk maçı 3-1 kaybettikleri için zor durumda olduklarını belirten Arda Turan, "Hayatta umut varsa bunun olabileceğini biliyoruz. Kendi sistemine sadık, iyi bir takımla oynayacağız. İlk maçtaki oyundan memnunum. Finale gitmeyi hayal ediyoruz, bundan vazgeçmeyeceğiz. Sonuç ne olursa olsun oyuncularımla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner'in kendisiyle ilgili övgü dolu sözlerinin hatırlatılması üzerine Turan, "İlk maçta bana çok büyük ders verdi. Onlar iyi yaptıkları yerden gol attılar, biz yapamadık. Yüksek tempoya alışıklar zaten. Özel bir sistemleri var. İlk maçta şah mat oldum, ikinci maçta en azından beraberliğe getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kendilerini yarın daha farklı bir maçın beklediğini vurgulayan 39 yaşındaki teknik adam, "Daha baskılı olacaklardır. Topa fazla sahip olamayabiliriz. Asla geri adım atmayacağız. Shakhtar Donetsk oyununu oynamaktan vazgeçmeyecek. Kendi oyunumuzu oynayıp bu oyunu geliştirmek istiyoruz. Her zaman iyi oynayamayabilirsiniz ama mücadele etmemenin bir bahanesi olamaz. Eğer insanlar sabah bombalarla uyanıp, çocuklar okula gidiyorsa için bir bahanemiz olamaz." şeklinde görüş belirtti.

"YARIN ELENİRSEK BAŞARISIZIZ"

Arda Turan, "Başarıyı nasıl tanımlarsınız?" sorusuna, "Yarın elenirsek başarısızız. Her zaman en iyisini yapmak için sahaya çıkmalıyız. Daha fazlasını istiyorum her zaman. Neden kupayı kazanmayalım? Evet zor, imkansıza yakın ama şans varsa denemek lazım. Şampiyonlar Ligi'ne geri dönebilmek büyük başarı. Savaşta olan bir ülkede belki de direkt Şampiyonlar Ligi'nde gidebilmek bu oyuncuların başarısı." yanıtını verdi.

"Yarın finale çıkmak kariyerinizin en büyük başarısı olur mu?" sorusu üzerine Arda Turan, "Gece bombalar atılırken, sabah kalkıp antrenman yaptığımız günler kariyerimizin en büyük anlarıydı." dedi.

