Oliver Glasner'den Arda Turan'a övgü dolu sözler! "Net bir tarza sahip"

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş maçında Crystal Palace ile Shakhtar Donetsk, yarın İngiltere'de kozlarını paylaşacak. Maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunan Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti. Glasner, Turan'ın gelecekte Premier Lig'de bir takım çalıştırma ihtimaliyle ilgili soruya, "Bence harika bir iş çıkardığı kesin. Sahada sergiledikleri futbol ve sadece nasıl oynadıkları değil, bunu gösterme biçimleri net bir tarza sahip" şeklinde cevap verdi.

'nde yarı final rövanş maçlarının heyecanı yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda yarı final rövanş maçında ile , İngiltere'de kozlarını paylaşacak. 'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, ilk maçta 3-1 kaybettiği rakibine karşı deplasmanda geri dönüşe imza atarak adını finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor.

Crystal Palace-Shakhtar Donetsk maçı öncesi Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner basın toplantısı düzenledi. Oliver Glasner, basın toplantısında meslektaşı Arda Turan ile ilgili de övgü dolu ifadeler kullandı.

"NET BİR TARZA SAHİP"

51 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, teknik direktör Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'te ilk yılında yakaladığı başarı ve gelecekte Premier Lig'de bir takım çalıştırma ihtimaliyle ilgili soruya, "Bence harika bir iş çıkardığı kesin. Sahada sergiledikleri ve sadece nasıl oynadıkları değil, bunu gösterme biçimleri net bir tarza sahip. Beni asıl etkileyen şey, disiplinli savunmaları ve her maçta sergiledikleri o yüksek tempo. Bu sadece uluslararası maçlarda değil; az sayıda taraftarın olduğu küçük statlardaki lig maçlarını izlediğimde de gördüğüm bir şey. Bir gol attıklarında veya galibiyet golü geldiğinde; o anı nasıl yaşadıklarını, nasıl kutladıklarını ve yedek kulübesindeki oyuncuların sahaya nasıl koştuğunu izlemek... Bu benim için her zaman teknik direktörün gruba harika bir ruh aşıladığının kanıtıdır. Arda Turan'a büyük bir kredi vermek gerekiyor. Ligde 10 puan farkla lider durumdalar. Şu anda da yarı final oynuyorlar. Bu gerçekten muazzam bir iş." yanıtını verdi.

Glasner, 3-1 kazandıkları ilk maçın rövanşı öncesinde tüm takımın heyecanlı olduğunu belirterek, "Shaktar Donetsk, hücum mantalitesine sahip bir takım. Önde çok yetenekli ve hareketli oyuncuları var. Nasıl oynayacaklarını biliyoruz. Çok iyi organize olmuş, çalışkan bir takım ve bu maç onlar için kendilerini gösterebilecekleri harika bir sahne. Uluslararası maçlarda oyuncular bu sahneyi hem kendi gelecekleri hem de Shakhtar için kullanmak isterler." diye konuştu.

Avusturyalı teknik adam, rövanş öncesi Shaktar Donetsk'in 4-5 maçını izlediğini belirterek, Ukrayna temsilcisinin çok cesur oynadığını ve teknik kalitelerini sevdiğini söyledi.

