Hakan'ın Roma'ya attığı gol, ayın golü seçildi

Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu büyük bir gurur daha yaşadı. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Inter'in milli yıldızının, ligin 31. haftasında Roma ağlarına attığı gol, nisan ayının golü seçildi.
Inter, 31. hafta maçında sahasında ağırladığı Roma'yı 5-2'lik skorla mağlup etmişti. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, uzaklardan attığı gol ve yaptığı asist ile maça damga vurmuştu.
Hakan, mücadelenin 45+2. dakikasında ceza sahası dışından attığı nefis gol ile takımını 2-1 öne geçirmişti.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, bu sezon şampiyonluğa 9 gol, 4 asistlik katkıda bulundu.
Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Milli futbolcu, 2023-2024 sezonunda da Inter ile mutlu sona ulaşmıştı.