Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu büyük bir gurur daha yaşadı. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Inter'in milli yıldızının, ligin 31. haftasında Roma ağlarına attığı gol, nisan ayının golü seçildi.

HABERİN ÖZETİ Hakan'ın Roma'ya attığı gol, ayın golü seçildi Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, Serie A'da 31. haftada Roma'ya attığı gol, nisan ayının golü seçildi. Inter, ligin 31. haftasında Roma'yı 5-2 mağlup etti. Hakan Çalhanoğlu, 45+2. dakikada ceza sahası dışından attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Hakan Çalhanoğlu, bu sezon şampiyonluğa 9 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Milli futbolcu, Serie A'da ikinci şampiyonluğunu yaşadı.

Inter, 31. hafta maçında sahasında ağırladığı Roma'yı 5-2'lik skorla mağlup etmişti. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, uzaklardan attığı gol ve yaptığı asist ile maça damga vurmuştu.

Hakan, mücadelenin 45+2. dakikasında ceza sahası dışından attığı nefis gol ile takımını 2-1 öne geçirmişti.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, bu sezon şampiyonluğa 9 gol, 4 asistlik katkıda bulundu.

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Milli futbolcu, 2023-2024 sezonunda da Inter ile mutlu sona ulaşmıştı.