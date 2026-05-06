Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Hakan'ın Roma'ya attığı gol, ayın golü seçildi

Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu önemli bir başarıya imza attı. Hakan, Inter'in 31. haftada sahasında Roma'yı 5-2 mağlup ettiği maçta ceza sahası dışından harika bir gole imza atmıştı. Hakan'ın takımını 2-1 öne geçirdiği gol, Serie A'da nisan ayının en iyi golü seçildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Hakan'ın Roma'ya attığı gol, ayın golü seçildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 18:18
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 18:18

ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu büyük bir gurur daha yaşadı. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Inter'in milli yıldızının, ligin 31. haftasında Roma ağlarına attığı gol, nisan ayının golü seçildi.

HABERİN ÖZETİ

Hakan'ın Roma'ya attığı gol, ayın golü seçildi

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, Serie A'da 31. haftada Roma'ya attığı gol, nisan ayının golü seçildi.
Inter, ligin 31. haftasında Roma'yı 5-2 mağlup etti.
Hakan Çalhanoğlu, 45+2. dakikada ceza sahası dışından attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.
Hakan Çalhanoğlu, bu sezon şampiyonluğa 9 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
Milli futbolcu, Serie A'da ikinci şampiyonluğunu yaşadı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

Inter, 31. hafta maçında sahasında ağırladığı Roma'yı 5-2'lik skorla mağlup etmişti. Milli oyuncumuz , uzaklardan attığı gol ve yaptığı asist ile maça damga vurmuştu.

Hakan, mücadelenin 45+2. dakikasında ceza sahası dışından attığı nefis gol ile takımını 2-1 öne geçirmişti.

Hakan'ın Roma'ya attığı gol, ayın golü seçildi

Tecrübeli orta saha oyuncusu, bu sezon şampiyonluğa 9 gol, 4 asistlik katkıda bulundu.

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Milli futbolcu, 2023-2024 sezonunda da Inter ile mutlu sona ulaşmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da 10 numara mesaisi! Yönetim çok istedi, son kararı Okan Buruk verecek
Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı! Barış Göktürk çağrıya karşılık verdi
ETİKETLER
#Hakan Çalhanoğlu
#Şampiyonluk
#inter
#Futbol
#serie a
#Nisan Ayı Golü
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.