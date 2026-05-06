Galatasaray'da 10 numara mesaisi! Yönetim çok istedi, son kararı Okan Buruk verecek

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına erkenden start veren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için dört koldan saldırıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz sezon takıma veda eden Dries Mertens’ten boşalan 10 numara pozisyonunu doldurmak adına listesini belirledi.
Bu doğrultuda Cimbom’un radarına giren son isim, Bundesliga ekiplerinden Mainz forması giyen Nadiem Amiri oldu.
Sky Sports kaynaklı habere göre; Galatasaray kurmayları Amiri transferi için girişimlere başladı. Ancak kulüp koridorlarında 29 yaşındaki futbolcuya dair iki farklı görüş hakim. Yönetim kanadında bazı isimler, Alman futbolcunun teknik kapasitesi ve tecrübesiyle Galatasaray'ın hücum hattına tam uyum sağlayacağını savunuyor.
Buna karşın, Teknik Direktör Okan Buruk'un bu bölge için daha farklı özelliklere sahip bir profil üzerinde durduğu belirtiliyor. Transferin kaderi, Buruk'un Amiri ismine tam anlamıyla "okey" vermesine bağlı. Eğer genç teknik adam ikna edilirse, resmi imzaların atılması için düğmeye basılacak.
Kariyerinde yeni bir meydan okumaya hazırlanan Nadiem Amiri'nin de Bundesliga'dan ayrılarak Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Mainz ile başarılı bir sezonu geride bırakan yıldız oyuncu, geride kalan sezonda çıktığı 33 resmi maçta 1 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çekti.
|Oyuncu Adı
|Mevcut Kulübü
|Oynadığı Lig
|Yeni Kulüp İhtimali
|Sezon Performansı (Maç)
|Sezon Performansı (Gol)
|Sezon Performansı (Asist)
|Nadiem Amiri
|Mainz
|Bundesliga
|Galatasaray
|33
|1
|4
Transfer döneminin hareketli geçmesi beklenen sarı-kırmızılı camiada, Amiri isminin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.