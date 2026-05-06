Galatasaray'da 10 numara mesaisi! Yönetim çok istedi, son kararı Okan Buruk verecek

Dries Mertens'in vedasının ardından oyun kurucu arayışlarını sıkılaştıran Galatasaray, Mainz'ın yıldızı Nadiem Amiri'yi gündemine aldı. Transferde son sözü Teknik Direktör Okan Buruk söyleyecek.

'de yeni sezon hazırlıklarına erkenden start veren , kadrosunu güçlendirmek için dört koldan saldırıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz sezon takıma veda eden Dries Mertens’ten boşalan 10 numara pozisyonunu doldurmak adına listesini belirledi.

Galatasaray, Dries Mertens'ten boşalan 10 numara pozisyonu için Mainz'ın oyuncusu Nadiem Amiri'yi gündemine aldı.
Galatasaray yönetimi, Nadiem Amiri'nin transferi için girişimlere başladı.
Yönetimde bazı isimler Amiri'nin teknik kapasitesine ve tecrübesine olumlu bakarken, Teknik Direktör Okan Buruk'un bu bölge için farklı bir profil istediği belirtiliyor.
Transferin gerçekleşmesi Okan Buruk'un onayına bağlı.
Nadiem Amiri'nin Bundesliga'dan ayrılarak Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
Amiri, geçtiğimiz sezon Mainz ile çıktığı 33 resmi maçta 1 gol ve 4 asist kaydetti.
Bu doğrultuda Cimbom’un radarına giren son isim, Bundesliga ekiplerinden Mainz forması giyen Nadiem Amiri oldu.

YÖNETİM İSTİYOR, OKAN BURUK KARARSIZ

Sky Sports kaynaklı habere göre; Galatasaray kurmayları Amiri transferi için girişimlere başladı. Ancak kulüp koridorlarında 29 yaşındaki futbolcuya dair iki farklı görüş hakim. Yönetim kanadında bazı isimler, Alman futbolcunun teknik kapasitesi ve tecrübesiyle Galatasaray'ın hücum hattına tam uyum sağlayacağını savunuyor.

Buna karşın, Teknik Direktör 'un bu bölge için daha farklı özelliklere sahip bir profil üzerinde durduğu belirtiliyor. Transferin kaderi, Buruk'un Amiri ismine tam anlamıyla "okey" vermesine bağlı. Eğer genç teknik adam ikna edilirse, resmi imzaların atılması için düğmeye basılacak.

SKOR KATKISIYLA GÖZ DOLDURDU

Kariyerinde yeni bir meydan okumaya hazırlanan Nadiem Amiri'nin de Bundesliga'dan ayrılarak Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Mainz ile başarılı bir sezonu geride bırakan yıldız oyuncu, geride kalan sezonda çıktığı 33 resmi maçta 1 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Oyuncu AdıMevcut KulübüOynadığı LigYeni Kulüp İhtimaliSezon Performansı (Maç)Sezon Performansı (Gol)Sezon Performansı (Asist)
Nadiem AmiriMainzBundesligaGalatasaray3314

döneminin hareketli geçmesi beklenen sarı-kırmızılı camiada, Amiri isminin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

