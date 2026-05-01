UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda yarı final ilk maçlarının heyecanı yaşandı. Türk teknik direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, yarı final ilk maçında Polonya'nın Krakow kentinde İngiltere ekibi Crystal Palace'ı ağırladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Arda Turanlı Shakhtar Donetsk, Crystal Palace'a kaybetti UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, sahasında Crystal Palace'a 3-1 mağlup oldu. Crystal Palace, mücadelenin 21. saniyesinde Sarr'ın golüyle 1-0 öne geçti ve bu gol, Konferans Ligi tarihinin en hızlı golü olarak kayıtlara geçti. Shakhtar Donetsk, 47. dakikada Oleh Ocheretko ile eşitliği sağladı. Crystal Palace, 58. dakikada Daichi Kamada ve 84. dakikada Jorgen Larsen'in golleriyle skoru 3-1'e getirdi. Arda Turan, UEFA kulüp turnuvalarında takımını yarı finale yükselten 5. Türk teknik direktör oldu ve yabancı bir takımın başında yarı finale yükselen ilk Türk teknik adam unvanını aldı. Yarı final rövanş mücadelesi 7 Mayıs Perşembe günü İngiltere'de oynanacak.

Konuk ekip Crystal Palace, mücadelenin henüz 21. saniyesinde Sarr'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sarr'ın kaydettiği gol, Konferans Ligi tarihinin en hızlı golü olarak kayıtlara geçti.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Crystal Palace'ın 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan taraf ev sahibi Shakhtar Donetsk oldu. Ukrayna ekibi, 47. dakikada Oleh Ocheretko'un golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Crystal Palace, 58. dakikada Daichi Kamada ve 84. dakikada Jorgen Larsen'in golleriyle skoru 3-1'e getirdi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Crystal Palace, Shakhtar Donetsk'i 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Shakhtar Donetsk ile Crystal Palace arasındaki yarı final rövanş mücadelesi, 7 Mayıs Perşembe günü İngiltere'de oynanacak.

ARDA TURAN TARİHE GEÇTİ

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in başındaki 39 yaşındaki Arda Turan, UEFA kulüp turnuvalarında çalıştırdığı takımını yarı finale yükselten 5. Türk teknik direktör oldu.

Arda Turan, bir UEFA turnuvasında yabancı bir takımın başında yarı finale yükselen ilk Türk teknik adam oldu.