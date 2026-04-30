Fenerbahçe Beko seriyi 2-0 yaptı! Sarı-lacivertliler, Zalgiris'i bir kez daha mağlup etti

EuroLeague'de play-off maçları oynanıyor. EuroLeague'de son şampiyon ünvanıyla mücadele eden Fenerbahçe Beko, play-off serisi ikinci maçında İstanbul'da Litvanya temsilcisi Zalgiris'i ağırladı. Rakibini 86-74'lük skorla mağlup eden sarı-lacivertliler, seride durumu 2-0 yaptı. Üç galibiyete ulaşan takımın Final Four'a yükseleceği serinin üçüncü maçı, 6 Mayıs Çarşamba günü Litvanya'da oynanacak.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 22:41
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 22:59

EuroLeague'de play-off maçlarının heyecanı devam ediyor. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko, normal sezonu 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada bitirmiş ve play-off'ta Zalgiris ile eşleşmişti. Ev sahibi avantajını elinde bulunduran sarı-lacivertliler, sahasında oynadığı serinin ilk maçından 89-78 galip ayrılmıştı.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe Beko seriyi 2-0 yaptı! Sarı-lacivertliler, Zalgiris'i bir kez daha mağlup etti

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe Beko, play-off serisi ikinci maçında Zalgiris'i 86-74 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.
Fenerbahçe Beko, normal sezonu 24 galibiyet ve 14 yenilgiyle 4. sırada bitirerek play-off'ta Zalgiris ile eşleşti.
Serinin ilk maçını 89-78 kazanan Fenerbahçe Beko, ikinci maçı da 86-74 skorla kazandı.
İlk çeyreği 26-14, devreyi 51-33, üçüncü periyodu ise 66-47 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, maçı galibiyetle bitirdi.
Bu galibiyetle Fenerbahçe Beko, seride durumu 2-0'a taşıdı.
Serinin üçüncü maçı 6 Mayıs'ta Litvanya'da oynanacak.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Fenerbahçe Beko, play-off serisi ikinci maçında sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i Ülker ve Etkinlik Salonu'nda ağırladı.

İstanbul'da oynanan serinin ikinci maçına etkili başlayan taraf temsilcimiz Fenerbahçe Beko oldu. Tarık Biberovic ve Baldwin'in 3 sayılık basketleriyle oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko, Wright ile pota altından skor üreten Zalgiris karşısında ilk periyodu 26-14 önde tamamladı.

İki takımın da boyalı alan ile pota altını etkili kullandığı ikinci çeyrekte özellikle hücum ribauntlarında kurduğu üstünlükle farkı açan sarı-lacivertli takım, ilk yarıyı 51-33 üstün bitirdi.

Üçüncü periyotta sahneye çıkan Fransız oyuncusu Nando de Colo'nun üst üste kazandırdığı sayılarla farkı 23'e kadar çıkaran Fenerbahçe, son bölüme 66-47 önde girdi.

Mücadelenin son çeyreğinde de hata yapmayan Fenerbahçe Beko, Zalgiris'in son bölümde farkı 9'a indirmesine rağmen maçı 86-74'lük skorla kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Beko, bu galibiyetle seride durumu 2-0'a getirdi. Üç galibiyete ulaşan takımın Final Four bileti alacağı serinin üçüncü maçı 6 Mayıs'ta, gerekmesi durumunda dördüncü müsabaka 8 Mayıs'ta Litvanya'da yapılacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

