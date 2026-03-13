Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk durdurulamıyor: 16 maçlık seri!

UEFA Konferans Ligi'nde Lech Poznan ile Shakhtar Donetsk karşılaştı. Mücadeleyi 3-1 kazanan Arda Turan'ın öğrencileri, sezon sonuna doğru önemli bir ivmelenme yakaladı.

ARDA TURAN'LI SHAKHTAR DONETSK 16 MAÇTIR YENİLMİYOR!

Ukrayna Ligi'nde liderliğini sürdüren ve Avrupa'da da çeyrek finalin kapısını aralayan Shakhtar Donetsk, tam 16 maçtır mağlup olmuyor! Esasen Arda Turan yönetimindeki Ukrayna temsilcisi, son haftalardaki artan temposuyla da ayrıca dikkat çekmişti.

ARDA TURAN'IN SHAKHTAR DONETSK RAKAMLARI

39 yaşındaki başarılı antrenör, şu ana kadar Shakhtar Donetsk ile 35 müsabakada yer aldı ve maç başına 2.14 puan ortalaması tutturdu.