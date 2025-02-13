Arne Slot'a sıra dışı kırmızı kart! Everton-Liverpool derbisine damga vurdu
İngiltere Premier Lig'de dün akşam oynanan Everton-Liverpool derbisi ilginç olaylara sahne oldu. Hakem Michael Oliver'ın maç sonunda Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'a gösterdiği kırmızı kart derbiye damga vurdu.
İngiltere Premier Lig'de kötü hava şartları nedeniyle dün akşam oynanan 15. hafta mücadelesi derbiye sahne oldu. Everton sahasında lider Liverpool'u konuk etti. Everton'ın gelecek sezon yeni stadına taşınacak olması sebebiyle Goodison Park'taki son Merseyside derbisi olma özelliğini taşıyan karşılaşma nefesleri kesti. Maça damga vuran olay ise Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'a çıkan kırmızı kart oldu.
ARNE SLOT'A GÖRÜLMEMİŞ KIRMIZI KART
Hakem kararlarının tartışmalara neden olduğu maçın ardından soluğu hakem Michael Oliver'ın yanında alan Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, hakemin elini sert biçimde sıktığı gerekçesiyle kırmızı kartla cezalandırıldı.
Kırmızı kart kararıyla daha da sinirlenen Slot'un hakem Oliver ile bir süre tartıştığı anlar yayına yansıdı.
Sıkça Sorulan Sorular
EVERTON-LİVERPOOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Merseyside derbisinde ev sahibi 11. dakikada Beto'nun golüyle öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra Liverpool, Alexis Mac Allister ile beraberliği yakaladı. İlk yarısı 1-1 berabere tamamlanan maçın ikinci yarısında tempo düştü. Everton girdiği pozisyonlardan yararlanamazken, Liverpool 73'te ilk kez öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Curtis Jones'un şutunda savunmadan seken topu Mohamed Salah filelere gönderdi. Karşılaşmanın son anlarında rakip yarı alanda baskısını artıran Maviler, 90+8. dakikada beraberliği yakaladı. Savunmasından çıkan Tarkowski, ceza sahası içinde kafalardan seken topa yaptığı sert vuruşla golünü attı. Son düdüğün ardından iki takımın futbolcuları saha içinde tartışma yaşadı. Ev sahibinde Abdoulaye Doucoure kırmızı kart gördü. Derbiden 2-2'lik beraberlikle ayrılan lider Liverpool puanını 57'ye yükseltti. Everton ise puanını 27'ye çıkardı.