Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Arsenal, Galatasaray'ın 3 yıldızına kancayı taktı

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği dev derbiye birçok Avrupa kulübü scout gönderdi. Derbiye scout gönderen ekiplerden İngiliz devi Arsenal, sarı kırmızılıların 3 oyuncusuna kancayı taktı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Sarı kırmızılıların 3-0 galip gelerek şampiyonluk yarışında çok büyük avantaj yakaladığı derbi, Avrupalılar tarafından da yakından takip edildi.

Arsenal’in İtalyan sportif direktörü Andrea Berta da maçı izlemeye gelenler arasındaydı. George Gardi ile birlikte İstanbul’a gelen Berta’nın Galatasaray’dan üç oyuncuyu izlediği öğrenildi.

İsim verilmese de hedefteki oyuncuların Victor Osimhen, Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz olduğu ifade edildi. İki gün daha İstanbul’da kalacak olan Berta’nın bu süreçte Galatasaray yönetimi ile ilgilendiği oyuncular konusunda bir ön yoklama yapması bekleniyor.

YÖNETİM GEREĞİNİ YAPTI

Öte yandan Fenerbahçe karşısında alınan derbi galibiyetinin perde arkasında birçok faktör vardı. Son hafta yaşanan kayıplar sonrası taraftar desteği idmanda takıma gösterilirken, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da devredeydi.

Hafta içinde Kemerburgaz’a gidip takıma yönelik yaptığı konuşmada “Fenerbahçe’yi mağlup edip şampiyonluğu hak ettiğinizi herkese gösterin biz de gerekeni yapacağız” dedi. Ve o gereken maç sonu yapıldı.

5 MİLYON EURO PRİM

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu ile birlikte büyük bir keyif içerisinde soyunma odasına gitti. Özbek, oyunculara sadece Fenerbahçe galibiyetinden dolayı 5 milyon avroluk prim vereceklerini açıkladı. Bu, takımdaki sevinci daha da katladı.

Sarı kırmızılı oyuncular Juventus ve Beşiktaş maçlarından toplam 3,5 milyon avro prim almıştı.

OKAN BURUK DERSİNE ÇALIŞTI

Derbi zaferinin bir diğer önemli faktörü de teknik direkör Okan Buruk’un hafta boyunca dersine iyi çalışması, kadroda fabrika ayarlarına geri dönmesi ve finallerin adamı olduğunu göstermesiydi.

