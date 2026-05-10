Premier Lig'de 36. hafta maçları oynanıyor. Ligde haftanın şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçlarından birinde lider Arsenal, deplasmanda West Ham United'a konuk oldu.

HABERİN ÖZETİ Arsenal üst üste 3. kez kazandı! Topçular şampiyonluk için geri sayıma geçti Arsenal, Premier Lig'in 36. haftasında West Ham United'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında avantaj sağladı. Arsenal, Trossard'ın 83. dakikada attığı golle West Ham United'ı 1-0 yendi. West Ham United'ın 90+5. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu faul gerekçesiyle iptal edildi. Bu galibiyetle Arsenal puanını 79'a yükselterek en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Arsenal, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Londra Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar devre arasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

Arsenal, mücadelenin 83. dakikasında Trossard'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 90+5. dakikasında West Ham United'ın attığı gol, Arsenal kalecisi Raya'ya yapılan faul nedeniyle VAR'dan döndü ve iptal edildi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Arsenal, West Ham United'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Arsenal bu sonuçla ligdeki 24. galibiyetini alarak puanını 79'a yükseltti ve ligin bitimine iki hafta kala maç fazlasıyla en yakın takipçisi 74 puanlı Manchester City ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltti.

Arsenal, Premier Lig'de 37. hafta maçında sahasında Burnley ile karşı karşıya gelecek. Topçular, 38. ve son hafta maçında ise deplasmanda Crystal Palace'a konuk olacak.

Manchester City ise Crystal Palace, Bournemouth (D) ve Aston Villa maçları ile ligi tamamlayacak.