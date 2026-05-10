Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Arsenal üst üste 3. kez kazandı! Topçular şampiyonluk için geri sayıma geçti

Premier Lig'de 36. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Arsenal, deplasmanda West Ham United'a konuk oldu. Arsenal, karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu golle 1-0 kazanarak puanını 79'a yükseltti. Topçular, ligin bitimine 2 hafta kalan en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5'e yükseltti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Arsenal üst üste 3. kez kazandı! Topçular şampiyonluk için geri sayıma geçti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 21:51
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 21:51

'de 36. hafta maçları oynanıyor. Ligde haftanın şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçlarından birinde lider , deplasmanda 'a konuk oldu.

HABERİN ÖZETİ

Arsenal üst üste 3. kez kazandı! Topçular şampiyonluk için geri sayıma geçti

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Arsenal, Premier Lig'in 36. haftasında West Ham United'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında avantaj sağladı.
Arsenal, Trossard'ın 83. dakikada attığı golle West Ham United'ı 1-0 yendi.
West Ham United'ın 90+5. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu faul gerekçesiyle iptal edildi.
Bu galibiyetle Arsenal puanını 79'a yükselterek en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.
Arsenal, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

Londra Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar devre arasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

Arsenal, mücadelenin 83. dakikasında Trossard'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 90+5. dakikasında West Ham United'ın attığı gol, Arsenal kalecisi Raya'ya yapılan faul nedeniyle VAR'dan döndü ve iptal edildi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Arsenal, West Ham United'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Arsenal üst üste 3. kez kazandı! Topçular şampiyonluk için geri sayıma geçti

Arsenal bu sonuçla ligdeki 24. galibiyetini alarak puanını 79'a yükseltti ve ligin bitimine iki hafta kala maç fazlasıyla en yakın takipçisi 74 puanlı Manchester City ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltti.

Arsenal, Premier Lig'de 37. hafta maçında sahasında Burnley ile karşı karşıya gelecek. Topçular, 38. ve son hafta maçında ise deplasmanda Crystal Palace'a konuk olacak.

Manchester City ise Crystal Palace, Bournemouth (D) ve Aston Villa maçları ile ligi tamamlayacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray derbide Beşiktaş'ı mağlup etti! Sarı-kırmızılılardan 89-82'lik galibiyet
Barcelona-Real Madrid maçı öncesi gelen acı haber Hansi Flick'i kahretti: Sahaya çıkıp çıkmayacağı belli oldu
ETİKETLER
#futbol
#Futbol
#west ham united
#premier lig
#arsenal
#Şampiyonluk Yarışı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.