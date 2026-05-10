Galatasaray derbide Beşiktaş'ı mağlup etti! Sarı-kırmızılılardan 89-82'lik galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonda 30. ve son hafta maçları oynanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde Beşiktaş GAİN ile Galatasaray MCT Technic, Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Galatasaray, karşılaşmayı 89-82'lik skorla kazanarak 17. galibiyetine ulaştı ve normal sezonu 7. sırada noktaladı. Lider Beşiktaş GAİN ise ligdeki 5. yenilgisini yaşadı.

Galatasaray derbide Beşiktaş'ı mağlup etti! Sarı-kırmızılılardan 89-82'lik galibiyet
Türkiye Sigorta 'nde normal sezonda 30. ve son hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde Beşiktaş GAİN ile Galatasaray MCT Technic, Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaştı.

Galatasaray derbide Beşiktaş'ı mağlup etti! Sarı-kırmızılılardan 89-82'lik galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Beşiktaş GAİN ile Galatasaray MCT Technic arasındaki derbiyi Galatasaray 89-82 kazandı.
Galatasaray, White'ın üç sayılık basketiyle ilk çeyrekte 10-23'lük üstünlük kurdu ve ilk çeyreği 29-21 önde tamamladı.
İkinci periyodun sonunda Galatasaray soyunma odasına 45-35 üstün girdi.
İkinci yarıya iyi başlayan Galatasaray, 26. dakikada 40-57'lik skora ulaştı.
Son çeyrekte Beşiktaş, Berk Uğurlu'nun basketiyle 80-75'e getirse de Galatasaray maçı 89-82 kazandı.
Bu sonuçla Galatasaray ligdeki 17. galibiyetini alarak puanını 47'ye çıkardı ve normal sezonu 7. sırada bitirdi.
Lider Beşiktaş ise bu sezonki 5. mağlubiyetini yaşadı.
Karşılaşmanın ilk çeyreğinde Galatasaray, dış atıştan bulduğu isabetlerle rakibine üstünlük kurdu. Konuk takım, ayrıca 7. dakikada White'ın üç sayılık basketiyle de aradaki farkı 13'e çıkardı ve skor 10-23 oldu. Beşiktaş, Vitto Brown ve Sertaç Şanlı'nın oyuna girmesiyle aradaki farkı azalttı. İlk çeyrek, Galatasaray MCT Technic'in 29-21 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci periyodun ilk beş dakikasında Beşiktaş, Yiğit Arslan'ın dış atışlarıyla sayılar buldu. Galatasaray da ilk 5 dakikada pota altından Muhsin Yaşar ile skor üretti. İkinci çeyreğin son 5 dakikasında ise iki takım da boyalı alandan sayılar buldu ve sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 45-35 önde gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan sarı-kırmızılılar, 26. dakikada Gillespie'nin smacıyla 8-0'lık seri yakaladı ve skor 40-57 oldu. Sonrasında oyuncu değişiklikleriyle toparlanan siyah-beyazlılar da üçüncü çeyreğin son saniyesinde Thomas'ın üç sayılık basketiyle 8-0'lık seri yakaladı ve durum 55-62'ye geldi. Son çeyreğe Galatasaray'ın 62-55 üstünlüğüyle gidildi.

Sarı-kırmızılılar, 34. dakikada Palmer'ın dış atıştan isabetiyle aradaki farkı 10'a çıkardı ve skor 62-72 oldu. Son 5 dakikada taraftar desteğini arkasına alan siyah-beyazlılar ise savunmada sertliğini artırdı. Hücumdaki etkinliğini de artıran Beşiktaş, Berk Uğurlu'nun son 56 saniye kala dış atıştan bulduğu basketle 6-0'lık seri yakaladı ve durum 80-75'e geldi. Galatasaray MCT Technic, son saniyelerde hata yapmayarak karşılaşmayı 89-82 kazandı.

Galatasaray MCT Technic, bu sonuçla ligdeki 17. galibiyetine ulaşarak puanını 47 yaptı ve normal sezonu 7. sırada bitirdi.

Normal sezonu tamamlamasına 1 maç kalan 53 puanlı lider Beşiktaş ise bu sezon 5. mağlubiyetini yaşadı.

