Arsenal yine puan kaybetti!

Premier Lig'in 31. haftasında Everton ile Arsenal karşı karşıya geldi. İki takımın da tam olarak istediklerini yapamadığı mücadele, 1-1 beraberlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Premier Lig'de zirveyi takip etmeye çalışan Arsenal, yine puan kaybı yaşadı. Lider Liverpool'un arkasında ikinci sırada olan Topçular, Everton deplasmanından 1-1'lik skorla ayrıldı. Misafir Arsenal'in golü 34. dakikada Leandro Trossard ile gelirken, ev sahibi Everton ise 49. dakikada Iliman Ndiaye'nin penaltıdan bulduğu golle maça dengeyi getirdi ve iki taraftan da başka gol sesi çıkmadı.

https://x.com/Arsenal/status/1908512093273289206

HAKEM ŞAŞIRDI ORTALIK KARIŞTI

Hakem Darren England, uzatma süreleri dolmadan maçın bitiş düdüğünü çaldı! Ardından ise futbolcuların itirazını dinleyerek saatini kontrol edip kararından vazgeçen England, oyunu kısa bir süre daha devam ettirerek maçı sonlandırdı.

LIVERPOOL FULHAM DEPLASMANINDA

Ligde 73 puanlı lider Liverpool, yarın Fulham'a konuk olacak. 'Kırmızılar' galip gelerek Arsenal'in berabere kaldığı haftada puan farkını 14'e çıkarmaya çalışacak.