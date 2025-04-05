Thomas Müller veda etti: Bayern Münih'ten sonraki adresi belli oldu!

Bayern Münih'te bir devir resmen kapanıyor. Thomas Müller, sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağını açıkladı ve veda paylaşımı yaptı.

Bayern Münih'in simge isimlerinden Thomas Müller, Alman devine veda etti. Sosyal medya paylaşımıyla ayrılacağını duyuran Thomas Müller, 2008'den bu yana A Takım forması giyiyordu. 35 yaşındaki futbolcu, Alman kulübünün formasını 743 maçta giydi ve 247 gol ile 273 asist kaydetti.

BAYERN MÜNİH'TEN BİR THOMAS MULLER GEÇTİ

Alman efsane; Bayern Münih formasıyla 2 Şampiyonlar Ligi, 12 Bundesliga, 6 Almanya Kupası, 8 Almanya Süper Kupası ve 2 UEFA Süper Kupası kazandı.

THOMAS MULLER İÇİN YENİ ADRES DE DUYURULDU

Almanya basını, Thomas Müller'in MLS'e transfer olacağını ve kariyerinin son dönemini Amerika'da geçireceğini açıkladı. Tecrübeli oyuncunun, yakın zamanda yeni kulübünü de resmen açıklaması bekleniyor.

https://x.com/esmuellert_/status/1908425921964458127