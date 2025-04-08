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 | Suat Vilgen

Arsenal'ın Arda Güler teklifi ifşa oldu! Şaşırtan rakam

Fazla forma şansı bulamadığı Real Madrid'den sezon sonu ayrılacağı konuşulan Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, İngiliz devi Arsenal'ın milli futbolcu için Real Madrid'e sunduğu teklifi yazdı.

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Arsenal'ın Arda Güler teklifi ifşa oldu! Şaşırtan rakam
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 12:08

La Liga devi Real Madrid'de forma giyen ancak az forma şansı bulduğu için takımdan ayrılmayı düşündüğü öne sürülen Arda Güler, bir kez daha transfer iddialarıyla gündemde. İspanyol spor basını, Premier Lig'in köklü ekiplerinden Arsenal'ın Arda Güler'e talip olduğu iddiasına yer verdi.

Arsenal'ın Arda Güler teklifi ifşa oldu! Şaşırtan rakam
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ARTETA'NIN GÖZDESİ

Fichajes'te yer alan haberde, transferi İngiliz kulübünün menajeri Mikel Arteta'nın çok istediği belirtilirken, İspanyol çalıştırıcının Arda'nın Arsenal'in oyun sisteminde önemli bi fonksiyon üstleneceğini düşündüğü belirtildi. Bunun yanında haberde Arda Güler için Arsenal'ın hazırladığı teklife de yer verilirken, Ada temsilcisinin piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Arda'ya 30 milyon euro değer biçtiği öne sürüldü.

Arsenal'ın Arda Güler teklifi ifşa oldu! Şaşırtan rakam
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PEREZ İÇİN CİDDİYETSİZ BİR RAKAM

Diğer yandan 20 yaşındaki Arda Güler'e çok güvenen Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in bu düzeydeki bir teklifi ciddi bulmayacağı ve olası resmi teklife olumlu yanıt vermeyeceği düşünülüyor.

Arsenal'ın Arda Güler teklifi ifşa oldu! Şaşırtan rakam

Arda Güler bu sezon Real formasıyla çıktığı 33 resmi müsabakada takımına hücum anlamında 3 gol ve 7 asistlik katkı sundu.

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA GÜLER'İN YILLIK ÜCRETİ NE KADAR?
Arda Güler, Real Madrid'den yıllık 5.2 milyon euro kazanıyor.
ETİKETLER
#real madrid
#arda güler
#arsenal
#florentino perez
#mikel arteta
#Spor
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