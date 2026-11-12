Asensio, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Sarı-lacivertli taraftarları yıkan iddia

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, milli araya moralli girdi.

İsmail Kartal ile başladığı sezonda lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçta ise 2 puanda kalmıştı. İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından "Devler Ligi"nde Liverpool maçında Dirk Kuyt yönetiminde çıkan sarı-lacivertliler, müsabakadan 3-2'lik zaferle ayrılarak kara bulutları dağıtmıştı.

Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıkış arayan ve hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de gözler bir yandan da devre arası transfer dönemine çevrilmiş durumda.

MARCO ASENSIO İLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİA

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde hangi oyuncuları kadrosuna katacağı merakla beklenirken kimlerin takımdan ayrılacağı da teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yönetime sunacağı raporun ardından belli olacak.

Devre arası transfer dönemine kısa bir süre kala Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. 21 Ekim'de sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da ameliyat olan Asensio'nun, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesinin öngörüldüğü duyurulmuştu.

Sakatlığı nedeniyle sarı-lacivertli formayı giyemeyen Asensio'ya, ülkesinden talip çıktığı iddia edildi. İspanyol basınından ElGolDigital'de yer alan habere göre, La Liga ekiplerinden Real Betis, Asensio'ya talip oldu. Haberde, 30 yaşındaki futbolcunun sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek olmasının Fenerbahçe'deki ayrılık ihtimalini gündeme getirdiği ve Real Betis'in yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

Haberde ayrıca Asensio'nun İspanya'ya dönmeye sıcak baktığı belirtilirken Fenerbahçe'nin de bu transfer için 8-10 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu aktarıldı.

Asensio, bu sezon Fenerbahçe'de 6'sı ilk 11'de olmak üzere 8 maçta forma giydi. Asensio bu maçlarda 2 gol atarken 1 de asist yaptı.