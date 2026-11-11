Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara'dan Osimhen ve Leao açıklaması! "Sakatlıklar zeminden dolayı olmadı"

Galatasaray Kulübü'nde kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı, RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlendi. Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlenen toplantıya sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Mehmet Cibara, yönetim kurulu üyeleri Eray Yazgan, Bora Bahçetepe, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Mecit Mert Çetinkaya ve Mehmet Burak Kutluğ, kulübün eski başkanı Alp Yalman, eski teknik direktör Mustafa Denizli ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, divan kurulunda yaptığı konuşmada, çok zor bir hafta yaşadıklarını aktararak, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle ve şükranla andık. Bugün de yöneticilerimiz, Partizan'ın Cevad Prekazi için yaptığı törene katıldı. Başkanımız da cenazeye katılacak. Tekrardan Cevad Prekazi'ye Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Futbol dışında da takımların bu sene çok iyi gittiğini belirten Cibara, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Erkek basketbol takımımız, Mecit Mert Çetinkaya'nın dokunuşlarıyla yükselmeye başladı. Yeni bir başantrenör takımın başına geldi. Orada iyi gitmeye başladık. Kadın voleybolda ise biraz kötü başladık. Milli takım maçlarından dolayı oyunculara çok fazla yük bindi. İtalya takımlarında da benzer sorun var. İnşallah bu hafta Göztepe'yi İzmir'de yenip çıkışa geçeceğiz. Geçen sene kadın voleybol takımının kazandığı CEV Kupası ile sezonu kapatmıştık. Erkeklerde kazandığımız AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası ile de sezonu açtık. Erkek voleybol takımımız, bu sene her 3 kupada da şampiyonluğa oynayacak. Sadece Jean Patry'nin parmağında bir kırık var. Hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacağımız maça herkesi bekliyorum. Kadın basketbol takımımız da çok iddialı. Yarıştığımız kulvarlarda şampiyon olmak istiyoruz. Bugüne kadar fazla şampiyonluktan bahsedemiyorduk. Artık bundan rahatça bahsedebiliyorum. Kadınlarda 9 Aralık'ta Fenerbahçe ile Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı oynayacağız. Bu kupayı kazanmak en büyük hedefimiz."

"SAKATLIKLAR ZEMİNDEN DOLAYI OLMADI"

Mehmet Cibara, RAMS Park'ın zemini için birlikte çalıştıkları SIS firmasının bu alandaki en iyi şirketlerden biri olduğunu söyledi.

Stadın zemininin son durumuna değinen Cibara, "Zemin için SIS firmasıyla çalışıyoruz. Bu konulardaki en iyi firmalardan bir tanesi. Burada hepimizin kusuru var. Bu saha, bir sene önce Avrupa'da örnek gösterildi. Hatırlarsanız 2023 yılındaki Manchester United maçından 1 saat önce inanılmaz bir yağmur oldu. O zaman UEFA'nın delegesi 'Herhalde bu maçı oynatamayacağım.' dedi. Biz, bir problem olmayacağını belirttik. Sahanın kuruluğunu yüzde 30'dan yüzde 65'e çıkarttık. Sahanın altında 3 sistem var. Bunlar da ısıtma, vakum ve drenaj. Bu sistemlerle yaptık bu işi." ifadelerini kullandı.

Mehmet Cibara, sezon bittikten sonra zemin için çalışmalara başladıklarını dile getirerek, "12 Ağustos veya 14 Ağustos tarihlerinde zemin bozulmaya başlıyor. Hep aynı tarihte oluyor bu durum. Sonra eylülde başlayan işlemlerle zemin kasım ayında eski haline geliyor." dedi.

Zemini Samsunspor ve Aston Villa maçlarına kadar hazır hale getirmek istediklerine belirterek Mehmet Cibara, "Stada geldiğinizde görsel olarak iyi bir saha görmeyeceksiniz ama iyi bir performans göreceksiniz. Oyuncularımız da memnun kalacak. Sakatlıklar, zeminden dolayı olmadı. Rafael Leao'nun sakatlığı bambaşka. Victor Osimhen'in de durumu farklı. 17 Aralık'a kadar bu şekilde gideceğiz. En büyük korkumuz kar. İtalya'dan getirip sereceğimiz hazır bir hibritlenmiş rulo sistemi var. Yazın da başka bir şey yapacağız. Bayern Münih'in stadında hibrit oranı yüzde 15. Bizde ise yüzde 8. Belki biz de yüzde 10'a çıkarız." şeklinde konuştu.