Asensio'dan sakatlığıyla ilgili açıklama! "Yakında görüşmek üzere"

Fenerbahçe'de İspanyol yıldız Marco Asensio'nun sol diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edildiği duyurulmuştu. Asensio, sakatlığının ardından İspanya'da ameliyat edildi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay süreceği belirtildi.

ASENSIO'DAN "ÇOK İSTEKLİYİM" MESAJI

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen ve uzun süre sahalardan uzak kalacak Asensio, Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Geçen sezonun geri kalanında sahaya çıkmasını engelleyen bir sakatlık geçirdiğini belirten Asensio, "Hedefimizin önemi göz önüne alındığında, sahada takımımla birlikte şampiyonluğa ulaşabileceğimize inanıyordum. Gelecekte sağlığım açısından belirli riskler oluşturabileceğini göze alarak, beklenenden daha erken takımıma dönmek ve yardım etmek için her yolu denedim." ifadelerini kullandı.

Asla pes etmeyen ve sonuna kadar mücadele eden bir karaktere sahip olduğunu vurgulayan 30 yaşındaki futbolcu, "Ancak son üç haftadır yaşadığım ağrılar oynamama izin vermediği için durmaya ve tıbbi müdahaleye başvurmaya karar verdik. Zor ve zaman zaman sinir bozucu bir süreç oldu ama çok istekliyim. Bugünden itibaren takım arkadaşlarımla birlikte sahaya dönmek ve tribündeki tüm taraftarlarla yeniden buluşmak için çalışmaya odaklandım. Bana her gün gösterdiğiniz destek ve verdiğiniz güç için teşekkür etmek istiyorum. Yakında, her zamankinden daha güçlü bir şekilde görüşmek üzere." açıklamasını yaptı.