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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 23:02
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 23:02

Galatasaray'da Okan Buruk, 4-2'lik Lille zaferini yorumladı! "Geriye düştük ama geri dönmeyi başardık"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fransa temsilcisi Lille'i 4-2'lik skorla yenmeyi başardı. Mücadelenin ardından galibiyeti değerlendiren ve deplasman galibiyetinin kendisini ayrıca mutlu ettiğini vurgulayan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, "Paris Saint-Germain ile oynayacağımız son maça, üst tura çıkmayı garantilemiş bir takım olarak gitmek istiyoruz. Bu nedenle bu beş maç çok önemliydi. İlkini kazandık, bunun için mutluyum" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Galatasaray'da Okan Buruk, 4-2'lik Lille zaferini yorumladı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 23:02
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 23:02

'nde 3. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Dev organizasyonda Türkiye'yi temsil eden , 3. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı temsilcisi 'i 4-2'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray Teknik Direktörü , mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Okan Buruk, 4-2'lik Lille zaferini yorumladı! "Geriye düştük ama geri dönmeyi başardık"

Doğum günü pastasını keserken, dilekte bulunduğunu belirten Okan Buruk, "Çok önemli bir haftaydı. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığımız Lille maçını kazanmak, ardından da derbiyi kazanmak istiyorduk. İlkini bugün başardık. Şimdi hedefimiz, bir an önce bu maçı geride bırakıp derbiye hazırlanmak. Elbette güzel maçlar unutulmak istenmiyor ama beş gün sonra bir derbi maçımız var. En kısa zamanda o maça hazırlanmaya çalışacağız" diye konuştu.

"DEPLASMANDA KAZANMAK BENİM İÇİN GERÇEKTEN ÇOK SEVİNDİRİCİ"

Deplasman galibiyetinin kendisini ayrıca mutlu ettiğini vurgulayan Okan Buruk, "Geçen sezon bunu yalnızca Ajax deplasmanında yaşamıştık. Bence Lizbon'da da buna yaklaşabileceğimiz bir maç oynamıştık. Bugünkü maça benzer bir karşılaşmaydı ama orada galibiyeti alamamıştık. Burada deplasmanda kazanmak benim için gerçekten çok sevindirici. Birincisi, deplasmanda kazanmak; ikincisi de puan durumundaki yerimizi yükseltmek. Dün de söyledim, önümüzdeki beş maç çok kritikti. Geçen sezon son maça daha garanti bir şekilde gitmiştik. Bu sezon ise Paris Saint-Germain ile oynayacağımız son maça, üst tura çıkmayı garantilemiş bir takım olarak gitmek istiyoruz. Bu nedenle bu beş maç çok önemliydi. İlkini kazandık, bunun için mutluyum" ifadelerini kullandı.

"GERİYE DÜŞTÜK AMA GERİ DÖNMEYİ BAŞARDIK"

Maçla ilgili de değerlendirmelerde bulunan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bence oyuna başladığımız andan bitiş düdüğüne kadar aynı istek ve konsantrasyonla oynadık. Sürekli önde oynamaya çalıştık. Bu benim için önemliydi. Geriye düştük ama geri dönmeyi başardık. Dün basın toplantısında da söylemiştim; geriye düştüğümüzde buna tepki vermemiz gerekiyor. Bence 90 dakikaya yayılan iyi bir oyun ortaya koyduk. Geriye düştükten sonra öne geçtik ve 4-2'lik skoru yakaladık. Oyun disiplinimizi bırakmadık. Daha iyi çıkışlar yapabilseydik skoru daha da artırabilirdik. Elbette iyi bir takıma karşı oynadık. İyi oyunculara sahipler ve kendi sahalarında mücadele ediyorlar. Fransa Ligi'nde şu anda bizimle aynı puandalar ve liderlik yarışındalar. Böyle bir takımı yenmek bizim için sevindirici. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi yerlere gelebilmek için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Oyuncularıma da söyledim; burada kalmak ve Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam etmek istiyorsak bu maç çok önemliydi, çok kritikti. Bugün çok iyi işler yaptılar. Hepsini tebrik etmek istiyorum."

Maça gelen taraftarlarla ilgili de konuşan Okan Buruk, "Ayrıca stadın her yerinde yine Türk taraftarlar vardı. Bizi burada desteklediler. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Otelin önüne ve havaalanına kadar gelip her yerde yanımızda oluyorlar. Onların katkısını da unutmamak gerekiyor. Maç boyunca bize çok büyük destek verdiler. Sadece Galatasaray taraftarına değil, bugün bizi burada desteklemeye gelen bütün Türk taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. Aralarında Galatasaraylı olmayanlar da olabilir. Hepsine minnettarız" şeklinde konuştu.

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#galatasaray
#fransa
#okan buruk
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#lille
#Spor
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