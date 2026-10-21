Galatasaray'da Yunus Akgün, Lille galibiyetini değerlendirdi! "Galibiyet taraftarımıza armağan olsun"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 3. hafta maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Lille ile kozlarını paylaştı. Cimbom, ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlanan mücadeleyi 4-2 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Yunus Akgün, Batrakov, Torreira ve Osimhen kaydetti.

Maçın 2. dakikasında Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü kaydeden milli futbolcu Yunus Akgün, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduklarını ve bugün müthiş bir mücadele olduğunu belirten Yunus Akgün, "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum, hepsini tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ederim. Bugün kendi sahamızda gibi hissettirdiler bize. Maça ilk golü erken bularak başladık. Ardından hemen bir gol yedik ama dün de söylemiştim; bu tür kırılma anlarında konsantrasyonumuzun yüksek olması gerekiyor. Gol yediğimizde oyundan düşmemeliyiz. Hocamız da ben de dün bunun üzerinde durmuştuk. Bu kez bunu çok iyi yaptık ve büyük takım refleksi göstererek 2-0'dan geri döndük. Bugün takım arkadaşlarımla gerçekten gurur duyuyorum. Çok iyi mücadele ettik" dedi.

Dün yaptığı açıklamada bu maçı kazanarak çıkışa geçmek istediklerini söylediğini hatırlatan Yunus, "Çok şükür bugün kazandık. Şimdi önümüzde çok önemli bir derbi maçı var. Şampiyonlar Ligi'nde de evimizde oynayacağımız iki çok önemli maç bulunuyor. O maçları da kazanıp yükselişe geçmek istiyoruz. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu galibiyet, taraftarımıza, camiamıza ve hocamıza; dün de söylediğim gibi, kendilerine verdiğimiz sözü yerine getirerek armağan olsun" dedi.