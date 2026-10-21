Galatasaray'da Osimhen, Lille zaferiyle ilgili konuştu! "3 puanı aldığımız için mutluyum"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 3. hafta maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçip 2-1 yenik duruma düştüğü maçta rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Yunus Akgün, Batrakov, Torreira ve Osimhen kaydetti.

Galatasaray'ın 4. golünü kaydeden Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Eski takımı Lille'i 4-2 yendikleri maçla ilgili konuşan Osimhen, "Bu stadı çok seviyorum. İnanılmaz bir taraftar var. Zor bir maç çıkardık. Takımımız için çok mutluyum, galip geldik. Lille'e de sonraki maçlar için başarılar diliyorum. Lille oyuncuları çok zorlu oyuncular. Öne de geçtiler. Takımla birkte maçı almayı başardık. Üç puanı aldığımız için mutluyum." dedi.