Trabzonspor'un eski yıldızı hayatını kaybetti! Bordo-mavililerden paylaşım geldi

Trabzonspor'un eski futbolcusu Giorgi Nemsadze'den acı haber geldi. 1996-1997 sezonunda bordo-mavililerde forma giyen Nemsadze'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

Trabzonspor'dan Gürcü futbolcunun vefatıyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski futbolcularından Giorgi Nemsadze'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Giorgi Nemsadze'nin ailesine, sevenlerine ve futbol dünyasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Giorgi Nemsadze'nin cenazesinin, 23 Ekim Cuma günü ülkesi Gürcistan'da toprağa verileceği kaydedildi.