Fenerbahçe'den sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Nathan Aké'nin sağlık durumlarına ilişkin açıklama yapıldı.

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HABERİN ÖZETİ Marco Asensio ve Nathan Ake sahalara ne zaman dönecek? Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük şok Fenerbahçe'nin resmi X (Twitter) hesabından yapılan duyuru, henüz detayları açıklanmamış son dakika bir haberi işaret etmektedir. Fenerbahçe'nin resmi X (Twitter) hesabından bir paylaşım yapılmıştır. Paylaşımda bir son dakika haberi olduğu belirtilmiştir. Haberin detaylarının ilerleyen zamanlarda geleceği ifade edilmiştir.

Asensio'nun sol dizinden ameliyat edildiği ve yaklaşık üç ay sahalardan uzak kalacağı, Nathan Aké'nin ise yaklaşık üç hafta forma giyemeyeceği duyuruldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbolcumuz Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya’da, kulüp doktorumuzun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülmektedir.

Dün akşam oynanan Slavia Prag karşılaşmasında sakatlık yaşayan futbolcumuz Nathan Aké’nin, Ataşehir Medicana Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ve kulüp doktoru tarafından yapılan muayene sonucunda sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülmektedir"

https://x.com/Fenerbahce/status/2112893500358316294

Son dakika haberinin detayları gelecek...