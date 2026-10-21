Italiano'dan Beşiktaş-Crystal Palace maçı öncesi Vlahovic ve Orkun Kökçü kararı!

UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna kayıpsız ve iddialı devam etmek isteyen Beşiktaş, 3. hafta maçında yarın akşam İngiltere Premier Lig’in güçlü ekiplerinden Crystal Palace’ı ağırlayacak.

Zorlu 90 dakika öncesi Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano, TÜpraş Stadyumu'nda basın mensuplarının karşısına geçerek hem takımın son durumunu değerlendirdi hem de maç taktiklerine dair önemli ipuçları paylaştı.

"ROTASYON YAPACAĞIZ, SON DAKİKAYA KADAR BEKLEYECEĞİM"

Sıkışık fikstüre dikkat çeken deneyimli teknik adam, sahaya en diri oyuncuları süreceğini belirterek şunları söyledi:

"Üç gün sonra yeniden maça çıkıyoruz. Daha 24 saatten fazla var ve kimin hazır olduğunu görmek için zamana ihtiyacımız var. Tabii ki kadroda değişiklikler olacak, farklı şeyler göreceğiz çünkü ortada bir yorgunluk var. Doğrusu da bu; Avrupa'daki tüm takımlar rotasyon yapıyor. En diri oyuncularımızı sahaya sürerek şu ana kadar Avrupa'da sergilediğimiz iyi grafiği sürdürmek istiyoruz."

İlk 11 kararını maç saatine kadar bekleyerek vereceğini ifade eden Italiano, “Hoffenheim maçından sonra Oh'un çok profesyonel bir Beşiktaş oyuncusu olduğunu söylemiştim. Trabzonspor maçında ise Vlahovic yorgun olmadığı için onu denemiştim. Oh da yarın ilk 11'de sahaya çıkabilir, o bizim için çok önemli bir isim” dedi.

"MİRETTİ, ORKUN'UN YERİNİ DOLDURACAK"

Kaptan Orkun Kökçü’nün sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalmasının kendilerini üzdüğünü belirten Italiano, orta sahadaki eksikliği kapatacak ismi açıkladı:

"Herkes Orkun'un takımımız için ne kadar önemli olduğunu biliyor; karizmasıyla, kalitesiyle ve kaptanlığıyla büyük bir değer. Her gün görüşüyoruz, durumu iyiye gidiyor ama eksikliğini hissediyoruz. Ancak kapasitesi, pas kalitesi, ceza sahasına koşuları ve uzaktan şutlarıyla Miretti tam olarak Orkun'a benziyor. Yarın bu rolü en iyi şekilde üstleneceğine ve onun yerini dolduracağına inanıyorum."

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ NET BİR BEŞİKTAŞ KİMLİĞİ OLUŞTURMAK"

Trabzonspor mağlubiyetini geride bıraktıklarını ve tamamen Crystal Palace mücadelesine odaklandıklarını vurgulayan İtalyan teknik direktör, sözlerini şu iddialı ifadelerle noktaladı:

"Amedspor maçından sonra da aynısı olmuştu, derslerimizi alıp önümüze baktık. Şimdi Avrupa'da puanlar alarak ilerleme zamanı. Taraftarımız sahada terleyen, basan, mücadele eden bir takım görmeyi hak ediyor. Bizim en büyük hedefimiz sezon bittiğinde 'İşte oturtulmuş bir Beşiktaş kimliği var' dedirtmek. Yarın Premier Lig'in değerli bir ekibine karşı oynayacağız ama taraftarımızın da desteğiyle sahada rakibe büyük rahatsızlık vereceğimizden şüphem yok."