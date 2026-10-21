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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:25

PSG Barcelona’yı yendi ama yıkıldı: Khvicha Kvaratskhelia’dan kötü haber!

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Barcelona'yı konuk eden Paris Saint-Germain, nefes kesen gol düellosundan 4-2 galip ayrıldı. 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükselten Fransız devi, ezeli rakibine bu sezonki ilk mağlubiyetini tattırırken, yıldız futbolcusu Khvitcha Kvaratskhelia'dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.

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Editor
 Serhat Yıldız
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PSG Barcelona’yı yendi ama yıkıldı: Khvicha Kvaratskhelia’dan kötü haber!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:25

'nde futbolseverlerin nefesini tutarak izlediği 3. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaştı. Paris ekibi, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak grupta kayıpsız yoluna devam etti ve 9 puana ulaştı. Katalan devi Barcelona ise bu sonuçla birlikte bu sezon tüm kulvarlardaki ilk yenilgisini, Parc des Princes'te aldı.

PSG Barcelona’yı yendi ama yıkıldı: Khvicha Kvaratskhelia’dan kötü haber!

KVARATSKHELİA'DAN KÖTÜ HABER: ÇAPRAZ BAĞ ŞÜPHESİ!

Maça ilk 11'de başlayan ve gösterdiği performansla dikkat çeken Khvitcha Kvaratskhelia, yaşadığı talihsiz sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. 58. dakikada yerini Maghnes Akliouche'ye bırakan Gürcü yıldızın durumu, Fransız basınını ve kulübü alarma geçirdi.

PSG Barcelona’yı yendi ama yıkıldı: Khvicha Kvaratskhelia’dan kötü haber!

Fransa'nın prestijli gazetesi L'Equipe'in gece geç saatlerde geçtiği son dakika bilgisine göre; 25 yaşındaki hücum oyuncusunda çapraz bağ sakatlığından şüpheleniliyor. Bugün yapılacak detaylı kontroller ve çekilecek MR'ın ardından yıldız futbolcunun sakatlığının ciddiyeti netlik kazanacak. Haber detaylarında, Kvaratskhelia ve yakın çevresinin sakatlığın ciddiyet ihtimalinden dolayı oldukça gergin ve endişeli olduğu vurgulandı.

PSG Barcelona’yı yendi ama yıkıldı: Khvicha Kvaratskhelia’dan kötü haber!

PSG'DE SAKATLIK KABUSU: 3 YILDIZ BİRDEN SANCILI

Barcelona karşısında zafere ulaşan Paris Saint-Germain'de galibiyetin sevinci, üst üste gelen sakatlıklarla gölgelendi. Mücadele boyunca yoğun tempodan dolayı kadroda fireler veren PSG'de, Kvaratskhelia'nın yanı sıra savunmanın vazgeçilmezi Marquinhos ile hücum hattının etkili ismi Ousmane Dembele de sakatlıkları nedeniyle maça devam edemeyen diğer isimler oldu. Başkent ekibinde bu üç oyuncunun sağlık durumları teknik heyeti düşündürüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezon başında büyük beklentilerle PSG formasını sırtına geçiren Khvitcha Kvaratskhelia, takımının en önemli kozlarından biri olmayı başarmıştı. Başarılı sol kanat oyuncusu, bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 11 resmi maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Yıldız futbolcunun sahalardan ne kadar uzakta kalacağı, bugün yapılacak MR tetkiklerinin ardından kesinleşecek.

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ETİKETLER
#Barcelona
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#paris saint-germain
#L'equipe
#Khvitcha Kvaratskhelia
#Spor
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