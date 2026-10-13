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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 16:19

Aston Villa - Fenerbahçe maçı öncesi Unai Emery’den dikkat çeken açıklamalar!

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk etmeye hazırlanan Aston Villa’da teknik direktör Unai Emery, kritik mücadele öncesinde medya mensuplarının sorularını cevapladı. İspanyol çalıştırıcı, sarı-lacivertli ekibin gücüne vurgu yaparken sakatlık durumları ve hedefleri hakkında net mesajlar verdi.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Aston Villa - Fenerbahçe maçı öncesi Unai Emery’den dikkat çeken açıklamalar!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 16:19

’nde heyecan ikinci hafta müsabakalarıyla devam ediyor. İlk haftada Club Brugge karşısında galibiyete uzanarak lige moralli başlayan , dev organizasyondaki ikinci maçında ile kozlarını paylaşacak.

Aston Villa - Fenerbahçe maçı öncesi Unai Emery’den dikkat çeken açıklamalar!

Zorlu mücadele öncesinde kamera karşısına geçen deneyimli teknik adam Unai Emery, hem rakip Fenerbahçe’nin Avrupa’daki form grafiğini ve kadro derinliğini analiz etti hem de zorlu 90 dakika öncesinde takımının son durumunu paylaştı.

"VİLLA PARK BİZİM KALEMİZ, TARAFTARIMIZLA BÜTÜNLEŞECEĞİZ"

Sezonun bu bölümünde sürekli bir gelişim arayışında olduklarını ifade eden Unai Emery, evlerinde oynayacakları bu kritik karşılaşmanın önemine şu sözlerle dikkat çekti:

"Gerçekçi bir tabloyla karşı karşıyayız; var gücümüzle çalışıyoruz fakat henüz her şey istediğimiz seviyede değil. Ekiple sürekli iletişim halindeyiz, analiz videoları izliyor ve antrenmanlarda eksiklerimizi gidermeye gayret ediyoruz. Temel gayemiz her müsabakada üstüne koyarak ilerlemek. Bu sezon henüz Villa Park’ta galibiyet sevinci yaşayamadık, bu durumu Fenerbahçe karşısında kırmak bizim için çok önemli. Oyuncularımın özgüven kazanması açısından yarın önümüzde harika bir fırsat var. Villa Park bizim için son derece anlamlı bir yer; taraftarımızın desteğiyle burayı adeta bir kale haline getiriyoruz."

Kulübün tarihsel mirasına da değinen deneyimli teknik adam, tribün kapasitesindeki kısıtlamaya rağmen bahane üretmeyeceklerini belirtti:

"1982 yılındaki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu ve iki sezon önce bu arenada sergilediğimiz üstün rekabeti oyuncularıma sık sık hatırlatıyorum. Yarın da Villa Park ihtiyacımız olan o müthiş enerjiyle dolacaktır. Bir tribünümüzün kapalı olması sebebiyle normalden daha az sayıda seyircimiz olacak ancak bu durum bizim için kesinlikle bir mazeret olamaz. Mevcut şartlar ne olursa olsun sahaya çıkıp en iyi oyunumuzu sergileyeceğiz."

Aston Villa - Fenerbahçe maçı öncesi Unai Emery’den dikkat çeken açıklamalar!

KADRODAKİ SON DURUM: EKSİKLER VE İYİLEŞEN İSİMLER

Takımdaki sakatlık süreçlerini değerlendiren Emery, kadro yapılanması ve bazı oyuncuların uyum süreciyle ilgili detaylı bilgiler paylaştı:

  • Ian Maatsen: Yarınki maç kadrosunda yer alamayacak.
  • Leon Goretzka: Ağrıları bulunduğu için kadroda yer alsa da riske edilmeyerek oynatılmayacak; ancak hafta sonu oynama ihtimali bulunuyor.
  • Amadou Onana & Madjo: Takımla birlikte antrenmanlara başladılar. Onana Şampiyonlar Ligi'nde forma giyememişti. Madjo'nun ise yarın olmasa da Cumartesi günkü karşılaşmaya yetişmesi hedefleniyor.
  • Nicholas Jackson: Takımın oyun anlayışına adapte olmaya devam ettiğini belirten Emery; oyuncunun sürat, fiziksel güç ve yeteneklerini en doğru pozisyonlarda kullanmak adına taktiksel uyum sürecinin sürdüğünü vurguladı.

"FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP, SAYGIMIZ SONSUZ"

Sarı-lacivertli temsilcimizin kalitesine övgüler yağdıran İspanyol teknik adam, rakiplerini detaylı bir şekilde analiz ettiklerini dile getirdi:

"Fenerbahçe, köklü tarihi ve geleneği olan dev bir kulüp. Geçmişte İstanbul deplasmanında ne kadar zorlu bir atmosferde oynadığımızı çok iyi biliyorum. Bu kez mücadele bizim evimizde olacak. Rakibimizin kadro yapısı değişti, kulübede yeni ve kaliteli bir teknik adamları var. Oyun planlarını yakından inceliyoruz. Kendi sahalarında Roma ile oynadıkları maçı izledik, keza Lyon karşısında aldıkları galibiyet de ortada. Kadrolarında Asensio, Guendouzi, Greenwood gibi fantastik isimler barındırıyorlar; kalede ise Ederson gibi dünya çapında bir kaliteye sahipler. Avrupa sahnesinde çok yüksek rekabet gücüne sahipler, bu nedenle kendilerine büyük bir saygı duyuyoruz."

Aston Villa - Fenerbahçe maçı öncesi Unai Emery’den dikkat çeken açıklamalar!

"HEDEFİMİZ İLK 8 İÇERİSİNDE YER ALMAK"

Devler Ligi’ndeki gidişatı ve lig maratonunu kıyaslayan Emery, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Şampiyonlar Ligi’nde tek maç oynadık ve Brugge karşısında kazandık. Şimdi önümüzde Fenerbahçe ile oynayacağımız yeni ve zorlu bir mücadele var. Premier Lig dünyanın en çetin liglerinden biri ve üst sıralarda tutunmak gerçekten büyük bir efor gerektiriyor. İki yıl önce Şampiyonlar Ligi’nde ilk 8 takım arasına kalmayı başarmıştık, bu sezon da temel hedefimiz bu başarıyı tekrarlamak. İlk 8 aşamasına doğrudan kalabilmek için en az 5-6 galibiyet almak şart. Fenerbahçe de son derece deneyimli bir camia, oyuncu grubu çok tecrübeli ve şu an kendi liginde dördüncü sırada Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluk yarışının içerisinde yer alıyor. Yarın sahadan galibiyetle ayrılarak yolumuza güçlü bir şekilde devam etmek istiyoruz."

Aston Villa - Fenerbahçe maçı öncesi Unai Emery’den dikkat çeken açıklamalar!
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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Şampiyonlar Ligi
#Aston Villa
#Futbol
#Unai Emery
#Villa Park
#Spor
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