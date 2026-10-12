UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

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HABERİN ÖZETİ Aston Villa-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile Fenerbahçe arasında oynanacak 2. hafta karşılaşmasının hakemleri ve maç bilgileri açıklandı. Maçı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Yardımcı hakemler Branislav Hancko ve Jan Pozor olacak. Dördüncü hakem Peter Kralovic, VAR'da Tiago Martins ve AVAR'da Robert Schröder görev alacak. Karşılaşma 14 Ekim Çarşamba günü TSİ 22.00'de Villa Park'ta oynanacak.

Mücadele öncesinde UEFA, karşılaşmada görev alacak hakemleri açıkladı. UEFA’dan yapılan açıklamaya göre Aston Villa-Fenerbahçe maçını Slovakya Futbol Federasyonu’ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak’ın yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Peter Kralovic olurken VAR’da Portekiz’den Tiago Martins ve AVAR’da Yunanistan’dan Robert Schröder yer alacak.

ASTON VİLLA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi’ndeki Aston Villa-Fenerbahçe maçı 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere’nin Birmingham kentindeki Villa Park’ta oynanacak. Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.