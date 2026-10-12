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Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 11:36

Aston Villa-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Aston Villa - Fenerbahçe maçınının hakemi belli oldu. Kritik karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Aston Villa-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 11:36

’nin 2. haftasında , deplasmanda İngiltere Premier Lig ekibi ile karşı karşıya gelecek.

HABERİN ÖZETİ

Aston Villa-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile Fenerbahçe arasında oynanacak 2. hafta karşılaşmasının hakemleri ve maç bilgileri açıklandı.
Maçı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek.
Yardımcı hakemler Branislav Hancko ve Jan Pozor olacak.
Dördüncü hakem Peter Kralovic, VAR'da Tiago Martins ve AVAR'da Robert Schröder görev alacak.
Karşılaşma 14 Ekim Çarşamba günü TSİ 22.00'de Villa Park'ta oynanacak.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

Mücadele öncesinde UEFA, karşılaşmada görev alacak hakemleri açıkladı. UEFA’dan yapılan açıklamaya göre Aston Villa-Fenerbahçe maçını Slovakya Federasyonu’ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak’ın yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak.

Aston Villa-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Peter Kralovic olurken VAR’da Portekiz’den Tiago Martins ve AVAR’da Yunanistan’dan Robert Schröder yer alacak.

ASTON VİLLA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi’ndeki Aston Villa-Fenerbahçe maçı 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere’nin kentindeki Villa Park’ta oynanacak. Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

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#fenerbahçe
#Aston Villa
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#birmingham
#Ivan Kruzliak
#Spor
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