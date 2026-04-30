Ataşehir Belediyesi’nde suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “rüşvet almak” iddiaları kapsamında 22 Nisan’da tutuklanan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine geçecek isim bugün belli olacak...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçimi! CHP'li üye AK Parti'nin adayına oy verdi Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde başkanvekili seçimi için oylama yapıldı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'rüşvet almak' iddiaları kapsamında tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştır. Ataşehir Belediye Meclisi'nde 26 üye ile çoğunluk CHP'dedir, Cumhur İttifakı'nın ise 12 üyesi bulunmaktadır. Tutuklu olan Onursal Adıgüzel ve Livan Gür oylamaya katılamamıştır. Birkan Birol Yıldız'ın meclis üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle yerine yedek üye oy kullanmıştır. Başkanvekili seçimi oylamasının ilk turunda CHP adayı 23, AK Parti adayı 12 oy almıştır. İkinci turda CHP adayı 22, AK Parti adayı ise 13 oy almıştır; bu durum CHP'den bir üyenin AK Parti adayına oy verdiğini göstermiştir.

MECLİSTE ÇOĞUNLUK CHP’DE

Seçimde belediye meclisi üyeleri sandık başına gitti. Mecliste 26 üyeyle çoğunluğu elinde bulunduran CHP’ye karşılık, Cumhur İttifakı’nın 12 üyesi bulunuyor.

OYLAMAYA KATILAMAYACAKLAR

Tutuklu olan Onursal Adıgüzel ile Livan Gür oylamaya katılamayacak. Diğer tutuklu isim Birkan Birol Yıldız ise meclis üyeliğinden istifa ettiği için, yerine yedek üye oy kullanacak.

İLK TUR

Başkanvekili seçimi oylamasında ilk tur oy verme işlemleri sona erdi.

CHP'nin adayı Murat Güneş: 23 oy

AK Parti'nin adayı Serdar Orhan: 12 oy

İKİNCİ TUR

CHP'nin adayı Murat Güneş: 22 oy

AK Parti'nin adayı Serdar Orhan: 13 oy

CHP'Lİ ÜYE AK PARTİ'YE OY VERDİ

AK Parti ve MHP’li belediye meclis üye sayısı 12. Ancak 2’nci turda AK Parti adayı 13 oy aldı. CHP’den bir üyenin ikinci turda AK Parti’nin adayına oy verdiği anlaşıldı.

TANSİYON YÜKSELDİ

Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili 3’üncü tur seçiminde tansiyon yükseldi. Meclis üyeleri arasında oy verme sırasında kısa süreli tartışma çıktı.

ÜÇÜNCÜ TUR