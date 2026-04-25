Atila Gerin'den dikkati çeken benzetme! "Umut benim Suarez'im"

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Ligde haftanın kritik müsabakalarından birinde ikas Eyüpspor ile Gaziantep FK, İstanbul'da kozlarını paylaştı. Eyüpspor, karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanarak puanını 28'e yükseltti. Gaziantep FK ise bu yenilginin ardından 37 puanda kaldı.

ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, 3-0 kazandıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok önemli bir düzlüğe girdiklerini belirten Atila Gerin, "Son 4 final maçımızın kaldığını söylemiştik. Bu müsabaka, onun ilk ayağıydı. Geçen hafta galip gelerek buraya moralli gelen bir Gaziantep vardı. Bizim için artık her maç zor. her maç zor ve önemli. Ona göre hazırlanıyoruz. Ona göre planlamalar yapıyoruz. Bugün oyunu ne kadar sabırlı tutabilirsek, blokta kalarak pas yapıp onları baskıdan uzak tutabilirsek bize avantaj olacağını düşündük. Planımız da işledi. İkinci yarıda birçok pozisyona girdik. Maçı hak ettik. Bundan sonra her puan bizim için önemli. Kümede kalmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz mücadele ettiler ve özveri koydular ortaya. Sınırlarını zorladılar. Hepsini yürekten kutluyorum. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Önümüzde çok önemli bir Kayserispor maçı var. Direk rakibimiz. Kayserispor ile oynayacağımız müsabaka bizim için alt sıraların bir finali gibi olacak. Alt tarafın Kayserispor ile çok büyük bir final oynayacağız. Ona göre hazırlanacağız. Yarından itibaren çalışmalara başlayacağız. Takımımızı, semtimizi sahada en iyi şekilde temsil edip Süper Lig’de kalmak istiyoruz" dedi.

"UMUT BENİM SUAREZ'İM"

Umut Bozok'un performansı hakkında da konuşan Gerin, "Umut Bozok muhteşem oynuyor. Bizim sistemimizin en önemli parçası. Ondaki yetenek Türkiye’de kimsede yok bana göre. Biz de olması büyük kazanç. Zaten bu ligde gol kralı olmuş bir oyuncu. Umut benim Suarez’im. İnşallah daha iyi olur. Bu performansına biraz daha erken başlayabilseydi, santrfor sıkıntı yaşadığımız bu süreçte milli takımın geniş kadrosunda yer alabilecek bir oyuncuydu. Montella hocamızın da bana göre oyun sistemine uygun bir oyuncu. Fizik ve mental olarak çok hazır olduğunu düşünüyorum. İyi ki bizim takımımızda" ifadelerini kullandı.