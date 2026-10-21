Atilla Karaoğlan’a UEFA’dan görev! Konferans Ligi’nde Türk hakem düdük çalacak

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilimiz hakem kanadından geldi. FIFA kokartlı hakemimiz Atilla Karaoğlan, organizasyonun 2. haftasındaki heyecan dolu Getafe - Lugano karşılaşmasını yönetecek.

İspanya'nın Getafe kentinde bulunan Coliseum Stadyumu'nda oynanacak dev müsabaka, yarın Türkiye Saati ile (TSİ) 19.45'te başlayacak.

KADRONUN TAMAMI TÜRK HAKEMLERDEN OLUŞUYOR

Kritik mücadelede Atilla Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Murat Altan üstlenecek. Saha kenarında dördüncü hakem olarak Mehmet Türkmen görev yaparken, karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. AVAR görevini ise Erkan Engin üstlenecek.