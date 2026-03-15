Spor
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Attığı golle geceye damga vurdu! Arda Güler'in esprili paylaşımı taraftarları güldürdü

Arda Güler, Real Madrid'in Elche'yi 4-1 yendiği maçta yaklaşık 70 metreden attığı golle La Liga tarihine geçti. Tüm dünyanın gündemine oturan golü sonrası Arda Güler sosyal medya hesabından esprili bir notla paylaşımda bulundu.

GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 14:15
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 14:15

İspanya ’da , sahasında Elche CF’yi 4-1 yenerek haftayı üç puanla tamamladı. Maçın en dikkat çeken anı ise milli futbolcu ’den geldi.

89. dakikada orta sahaya yakın bir noktada topu kapan genç oyuncu, rakip kalecinin önde olduğunu fark ederek yaklaşık 70 metre uzaklıktan şutunu çekti. Topun ağlarla buluşması tribünleri coştururken, ortaya çıkan bu gol sosyal medyada ve futbolseverler arasında büyük beğeni topladı.

LA LİGA REKORUNU ESPRİLİ BİR NOTLA PAYLAŞTI

Bu olağanüstü vuruş, La Liga tarihinde en uzak mesafeden atılan gol olarak kayıtlara geçti. Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından golünü paylaşan Arda Güler ise esprili bir notla gündem oldu.

Genç yıldız paylaşımında, “Bunu evde denemeyin” ifadelerini kullanarak taraftarlarını güldürdü. Milli futbolcunun tarihi golü kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

