Attığı golle geceye damga vurdu! Arda Güler'in esprili paylaşımı taraftarları güldürdü

İspanya La Liga’da Real Madrid, sahasında Elche CF’yi 4-1 yenerek haftayı üç puanla tamamladı. Maçın en dikkat çeken anı ise milli futbolcu Arda Güler’den geldi.

89. dakikada orta sahaya yakın bir noktada topu kapan genç oyuncu, rakip kalecinin önde olduğunu fark ederek yaklaşık 70 metre uzaklıktan şutunu çekti. Topun ağlarla buluşması tribünleri coştururken, ortaya çıkan bu gol sosyal medyada ve futbolseverler arasında büyük beğeni topladı.

LA LİGA REKORUNU ESPRİLİ BİR NOTLA PAYLAŞTI

Bu olağanüstü vuruş, La Liga tarihinde en uzak mesafeden atılan gol olarak kayıtlara geçti. Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından golünü paylaşan Arda Güler ise esprili bir notla gündem oldu.

Genç yıldız paylaşımında, “Bunu evde denemeyin” ifadelerini kullanarak taraftarlarını güldürdü. Milli futbolcunun tarihi golü kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.