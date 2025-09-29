Avrupa basketbolunda çarpıcı kararlar: EuroLeague'de yeni dönem!

Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonu Euroleague’de yeni bir dönem başladı. Yönetim, oyuna pek çok değişiklik getirdi.

AVRUPA BASKETBOLUNDA YENİ KARARLAR

Değişen ilk kurala göre hakemler, artık uygunsuz davranışlar sergilemeye veya hakemi aldatmaya yönelik hareketlere teknik faul vermeden önce uyarı yapmayacak! Ancak, oyun geciktirme ve dikkat dağıtıcı yüksek sesli hareketlerde yine uyarılar devam edecek. İlave olarak bir diğer önemli düzenleme de hızlı hücumlar için geldi. Yenilenen kurala göre antrenörler ve yedek oyuncuların hızlı hücum sırasında sahaya girmeleri halinde otomatik olarak diskalifiye gerçekleşecek. Son olarak da EuroLeague yönetimi, hakemlerin kullanabildiği anlık tekrar sisteminde de yenilikler yaptı. Maçın son iki dakikası ile uzatma periyodunda, 8 saniye ihlali artık tekrar incelenebilecek.