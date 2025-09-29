Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
19°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Avrupa basketbolunda çarpıcı kararlar: EuroLeague'de yeni dönem!

EuroLeague yönetimi, oyunun kurallarına dair farklı kararlar aldı. Süreçten hareketle; hakem yaklaşımı, teknik fauller ve hızlı hücum geçişlerinde önemli değişiklikler yapıldı.

Avrupa basketbolunda çarpıcı kararlar: EuroLeague'de yeni dönem!
Burak Ayaydın
29.09.2025
29.09.2025
Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonu ’de yeni bir dönem başladı. Yönetim, oyuna pek çok değişiklik getirdi.

Avrupa basketbolunda çarpıcı kararlar: EuroLeague'de yeni dönem!

AVRUPA BASKETBOLUNDA YENİ KARARLAR

Değişen ilk kurala göre hakemler, artık uygunsuz davranışlar sergilemeye veya hakemi aldatmaya yönelik hareketlere teknik faul vermeden önce uyarı yapmayacak! Ancak, oyun geciktirme ve dikkat dağıtıcı yüksek sesli hareketlerde yine uyarılar devam edecek. İlave olarak bir diğer önemli düzenleme de hızlı hücumlar için geldi. Yenilenen kurala göre antrenörler ve yedek oyuncuların hızlı hücum sırasında sahaya girmeleri halinde otomatik olarak diskalifiye gerçekleşecek. Son olarak da EuroLeague yönetimi, hakemlerin kullanabildiği anlık tekrar sisteminde de yenilikler yaptı. Maçın son iki dakikası ile uzatma periyodunda, 8 saniye ihlali artık tekrar incelenebilecek.

Avrupa basketbolunda çarpıcı kararlar: EuroLeague'de yeni dönem!

Sıkça Sorulan Sorular

AVRUPA'DA SON ŞAMPİYON KİMDİR?
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, son Avrupa şampiyonudur.
