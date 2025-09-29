İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan kritik karar: Ali Koç sonrasında TFF resmen noktayı koyuyor!

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu için ayrılık hamlesi geliyor. Halihazırda Ali Koç Fenerbahçe'si başta olmak üzere pek çok Süper Lig ekibinin hakemleri eleştirdiği süreçte, an itibarıyla fatura da resmen kesiliyor.

TFF BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU ALİ KOÇ SONRASINDA İSTİFA SÜRECİNİ BAŞLATIYOR!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu; Ali Koç yönetiminin TFF'yi ziyaretine rağmen, Merkez Hakem Kurulu için karar vermekte aceleci davranmamış ve Ferhat Gündoğdu konusunda süreci ağırdan almıştı! Akabindeki dönemde ise Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir'in art arda hakem paylaşımları yapması ve bariz hatalar dolayısıyla da istifaya davet çıkarması; artık TFF için de nihai süreci başlatmış oldu. Son olarak ise Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, yakın zamanda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu yönetiminden istifa istemesi bekleniyor.

TFF GÖREV İPTALİNİ NASIL TALEP EDİYOR?

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun açıklamalarına göre TFF, MHK yöneticileri göreve başlarken özel bir sözleşme imzalatıyor ve istediği zaman süreci sonlandırabiliyor.