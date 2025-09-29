Menü Kapat
19°
 Burak Ayaydın

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan kritik karar: Ali Koç sonrasında TFF resmen noktayı koyuyor!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ali Koç'un yoğun şekilde gündeme taşıdığı hakem konusu için kritik bir karar vermek üzere. Esasen ise İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un ardından diğer Süper Lig kulüplerinin de devreye girmesiyle birlikte MHK için resmen geri sayıma geçti.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan kritik karar: Ali Koç sonrasında TFF resmen noktayı koyuyor!
Burak Ayaydın
29.09.2025
29.09.2025
'ndan, ve için ayrılık hamlesi geliyor. Halihazırda Ali Koç Fenerbahçe'si başta olmak üzere pek çok Süper Lig ekibinin hakemleri eleştirdiği süreçte, an itibarıyla fatura da resmen kesiliyor.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan kritik karar: Ali Koç sonrasında TFF resmen noktayı koyuyor!

TFF BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU ALİ KOÇ SONRASINDA İSTİFA SÜRECİNİ BAŞLATIYOR!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu; Ali Koç yönetiminin TFF'yi ziyaretine rağmen, Merkez Hakem Kurulu için karar vermekte aceleci davranmamış ve Ferhat Gündoğdu konusunda süreci ağırdan almıştı! Akabindeki dönemde ise Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir'in art arda hakem paylaşımları yapması ve bariz hatalar dolayısıyla da istifaya davet çıkarması; artık TFF için de nihai süreci başlatmış oldu. Son olarak ise Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, yakın zamanda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu yönetiminden istemesi bekleniyor.

https://x.com/ibfk2014/status/1972348932064944360

https://x.com/ibfk2014/status/1972315132203237856

TFF GÖREV İPTALİNİ NASIL TALEP EDİYOR?

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun açıklamalarına göre TFF, MHK yöneticileri göreve başlarken özel bir sözleşme imzalatıyor ve istediği zaman süreci sonlandırabiliyor.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan kritik karar: Ali Koç sonrasında TFF resmen noktayı koyuyor!

Sıkça Sorulan Sorular

HAKEM HATALARI EN SON NASIL GÜNDEME GELMİŞTİ?
Arda Kardeşler eleştiri oklarının hedefinde yer almış ve spor programlarında öncelikli tartışma konusu olmuştu.
