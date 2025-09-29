Barcelona La Liga'da lider oldu!

Barcelona, kendi sahasında Real Sociedad'ı 2-1 ile geçti. Ev sahibinin golleri Kounde (43) ve Lewandowski'den (59) gelirken, konuk takım ise tek sayısını Odriozola (31) ile buldu.

BARCELONA LA LIGA'DA LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Real Madrid'in dev derbide Atletico Madrid'e 5-2 kaybetmesini iyi değerlendiren Barcelona, 7. haftayı zaferle kapadı ve 19 puana ulaşarak liderliğe yükseldi! Diğer taraftaysa Real Madrid, 18 puanla lig tablosunda ikinci basamakta yer aldı.

BARCELONA'DA LAMINE YAMAL SONUCU BELİRLEDİ

Sakatlıktan dönen genç yıldız, Real Sociedad karşısında oyuna girdikten bir dakika sonra Lewandowski'ye asist yaptı ve maçın sonucunu belirledi.