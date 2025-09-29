Arsenal'den şampiyonluk dönüşü: 12 dakikada zafer turu!

Arsenal, Newcastle United deplasmanında zoru başardı. Maçın 34. dakikasında Nick Woltemade'in golün engel olamayan kırmızı beyazlılar, son 12 dakikada ise bambaşka bir final yaptı.

ARSENAL LİDER LIVERPOOL'U TAKİP ETTİ!

Liverpool'un ilk yenilgisini aldığı haftada zorlu Newcastle United deplasmanına çıkan Arsenal, 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve Merino (84) ile Gabriel'in (90+6) son bölümdeki golleriyle zafere uzandı! Ayrıca da 12 dakikada maçın gidişatını değiştiren ve 2-1 galip gelen Arteta'nın öğrencileri, zaferle birlikte 13 puana yükseldi ve 15 puanlı Liverpool'un arkasında ikinci sırada yer aldı. Son olarak ise Arsenal, uzun yıllardır süregelen şampiyonluk hasretine bu sezon nokta koymak istiyor.

ARSENAL'DE VIKTOR GYOKERES İSTEDİĞİ GİBİ BAŞLAYAMADI

Arsenal'in sansasyonel transferi Viktor Gyökeres, yeni takımıyla beklenen tempoyu henüz gösteremedi! Esasen ise Topçular için 8 maça çıkan ve 3 gol atan yıldız forvetin, oyun anlamında ön bölgede daha çok katkı vermesi isteniyor.