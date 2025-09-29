Zeynep Sönmez Çin Açık'a veda etti!

Zeynep Sönmez, Çin Açık'a üçüncü turda veda etti. Milli tenisçi, Anastasia Potapova'ya 2-0'lık skorla kaybetti.

ZEYNEP SÖNMEZ VE ÇİN AÇIK SERÜVENİ

Turnuvanın ilk turunda Sijia Wei'yi 6-2 ve 6-0 ile geçen, ikinci turda ise dünya 12 numarası Clara Tauson'u 6-4, 2-6, 6-3 ile 2-1 eleyerek WTA 1000 turnuvalarında ilk kez 3. tura yükselen Zeynep Sönmez; bu turda da Rus Anastasia Potapova ile karşılaştı. Rakibine 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenilen başarılı tenisçi, turnuvaya üçüncü turda veda etti.

ZEYNEP SÖNMEZ KİTAP OKUMASIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Bir önceki eşleşmede molalarda kitap okuyarak odaklanan Zeynep Sönmez, sosyal medyada gündem konusu olmuştu.