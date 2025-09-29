Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Zeynep Sönmez Çin Açık'a veda etti!

Çin Açık'ta üçüncü tur heyecanı yaşayan Zeynep Sönmez, Rus Anastasia Potapova ile karşılaştı. Yetenekli tenisçi, kritik mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı ve turnuvaya veda etti.

Zeynep Sönmez Çin Açık'a veda etti!
Burak Ayaydın
29.09.2025
29.09.2025
, Çin Açık'a üçüncü turda veda etti. Milli tenisçi, Anastasia Potapova'ya 2-0'lık skorla kaybetti.

Zeynep Sönmez Çin Açık'a veda etti!

ZEYNEP SÖNMEZ VE ÇİN AÇIK SERÜVENİ

Turnuvanın ilk turunda Sijia Wei'yi 6-2 ve 6-0 ile geçen, ikinci turda ise dünya 12 numarası Clara Tauson'u 6-4, 2-6, 6-3 ile 2-1 eleyerek WTA 1000 turnuvalarında ilk kez 3. tura yükselen Zeynep Sönmez; bu turda da Rus Anastasia Potapova ile karşılaştı. Rakibine 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenilen başarılı tenisçi, turnuvaya üçüncü turda veda etti.

Zeynep Sönmez Çin Açık'a veda etti!

ZEYNEP SÖNMEZ KİTAP OKUMASIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Bir önceki eşleşmede molalarda kitap okuyarak odaklanan Zeynep Sönmez, sosyal medyada gündem konusu olmuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

JANNIK SINNER, ATP 500 PEKİN'DE HANGİ AŞAMADA?
Jannik Sinner, Fabian Marozsan'ı 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
