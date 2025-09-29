Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Zinedine Zidane şartını sundu: Premier Lig devinden cevap bekliyor!

Zinedine Zidane için İngiltere'de geri sayım başladı. Premier Lig'de kötü günler geçiren Manchester United, an itibarıyla Zinedine Zidane konusunda son kararı vermek için düşünme aşamasına geçti.

Zinedine Zidane şartını sundu: Premier Lig devinden cevap bekliyor!
Burak Ayaydın
29.09.2025
29.09.2025
Ruben Amorim ile istediği çıkışı yakalayamayan , Mirror'daki habere göre Zinedine Zidane ile masaya oturdu ve başarılı hocanın şartlarını sordu. Halihazırda İngiltere devine net bir koşullandırmada bulunan Zinedine Zidane, United yönetiminden gelecek karara göre takımın başına geçecek.

Zinedine Zidane şartını sundu: Premier Lig devinden cevap bekliyor!

ZINEDINE ZIDANE MANU'DAN GARANTİ İSTEDİ

devindeki kaos ortamının farkında olan Zinedine Zidane, Manchester United yönetiminden 'iyi bir iletişim' garantisi istedi ve bazı konularda da net şekilde 'son kararı verecek kişi' olmayı talep etti! Süreçten hareketle nihai cevap için zaman isteyen yönetimin, olumlu dönüş yapması durumunda Ruben Amorim ile yollar ayrılacak ve Zinedine Zidane resmen göreve başlayacak.

Zinedine Zidane şartını sundu: Premier Lig devinden cevap bekliyor!

ZINEDINE ZIDANE İÇİN ESKİ TAKIM ARKADAŞINDAN UNITED'A MESAJ!

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Emmanuel Petit, "Manchester United hala büyük bir kulüp ama artık sahada değil! Zizou'nun, oyuncu kalitesi ve kulübün istikrarı konusunda net güvenceye ihtiyacı var. Aksi halde Madrid'deki rahat hayatını bırakması zor." ifadelerini kullandı.

ZINEDINE ZIDANE TEKNİK DİREKTÖR OLARAK HANGİ KUPALARI KAZANMIŞTI?
Kariyerinde sadece Real Madrid'i çalıştıran Zinedine Zidane; Kral'ın Takımı ile 3 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 2 UEFA Süper Kupa, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 2 de İspanya Süper Kupası kazanmıştı.
