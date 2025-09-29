Zinedine Zidane şartını sundu: Premier Lig devinden cevap bekliyor!

Ruben Amorim ile istediği çıkışı yakalayamayan Manchester United, Mirror'daki habere göre Zinedine Zidane ile masaya oturdu ve başarılı hocanın şartlarını sordu. Halihazırda İngiltere devine net bir koşullandırmada bulunan Zinedine Zidane, United yönetiminden gelecek karara göre takımın başına geçecek.

ZINEDINE ZIDANE MANU'DAN GARANTİ İSTEDİ

Premier Lig devindeki kaos ortamının farkında olan Zinedine Zidane, Manchester United yönetiminden 'iyi bir iletişim' garantisi istedi ve bazı konularda da net şekilde 'son kararı verecek kişi' olmayı talep etti! Süreçten hareketle nihai cevap için zaman isteyen yönetimin, olumlu dönüş yapması durumunda Ruben Amorim ile yollar ayrılacak ve Zinedine Zidane resmen göreve başlayacak.

ZINEDINE ZIDANE İÇİN ESKİ TAKIM ARKADAŞINDAN UNITED'A MESAJ!

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Emmanuel Petit, "Manchester United hala büyük bir kulüp ama artık sahada değil! Zizou'nun, oyuncu kalitesi ve kulübün istikrarı konusunda net güvenceye ihtiyacı var. Aksi halde Madrid'deki rahat hayatını bırakması zor." ifadelerini kullandı.