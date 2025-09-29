Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı: Galatasaray'da kritik gelişme!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Victor Osimhen hamlesi geliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçına hazırlanan Okan Buruk, tüm oyunu Victor Osimhen üzerinden kurgulamayı tasarlıyor.

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN ÜZERİNDEN A-B PLANLARI!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçındaki tüm senaryoları Victor Osimhen üzerinden ilerletiyor! Esasen ise genç çalıştırıcı; Victor Osimhen'in ilk 11'de başlaması halinde farklı bir strateji, sonradan oyuna dahil olması halinde ise alternatif bir sonuca gitme kritiği gözetiyor. Ayrıca da Okan hoca, maçın tüm ritmini Victor Osimhen'e göre ayarlamak ve final dokunuşlarıyla da Liverpool karşısında puan ya da puanlar almak istiyor.

VICTOR OSIMHEN VE GALATASARAY'DAKİ YENİ SEZONU

Milli takımdaki sakatlığı sebebiyle Galatasaray ile yeni sezona hızlı bir giriş yapamayan Victor Osimhen; şu ana kadar sarı kırmızılı formayla 4 maça çıkmış ve 214 dakika süre alıp, 2 gol katkısı sağlamıştı.