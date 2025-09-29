Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
19°
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı: Galatasaray'da kritik gelişme!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen kozunu kullanmaya hazırlanıyor. Başarılı hoca, an itibarıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçı için Victor Osimhen planlamaları yapıyor.

Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı: Galatasaray'da kritik gelişme!
Burak Ayaydın
29.09.2025
29.09.2025
'da 'tan hamlesi geliyor. 'ndeki maçına hazırlanan Okan Buruk, tüm oyunu Victor Osimhen üzerinden kurgulamayı tasarlıyor.

Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı: Galatasaray'da kritik gelişme!

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN ÜZERİNDEN A-B PLANLARI!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçındaki tüm senaryoları Victor Osimhen üzerinden ilerletiyor! Esasen ise genç çalıştırıcı; Victor Osimhen'in ilk 11'de başlaması halinde farklı bir strateji, sonradan oyuna dahil olması halinde ise alternatif bir sonuca gitme kritiği gözetiyor. Ayrıca da Okan hoca, maçın tüm ritmini Victor Osimhen'e göre ayarlamak ve final dokunuşlarıyla da Liverpool karşısında puan ya da puanlar almak istiyor.

Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı: Galatasaray'da kritik gelişme!

VICTOR OSIMHEN VE GALATASARAY'DAKİ YENİ SEZONU

Milli takımdaki sakatlığı sebebiyle Galatasaray ile yeni sezona hızlı bir giriş yapamayan Victor Osimhen; şu ana kadar sarı kırmızılı formayla 4 maça çıkmış ve 214 dakika süre alıp, 2 gol katkısı sağlamıştı.

Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı: Galatasaray'da kritik gelişme!

Sıkça Sorulan Sorular

VICTOR OSIMHEN'İN GALATASARAY İLE KAÇ YILLIK KONTRATI VAR?
Süper Lig devi, Nijeryalı yıldız ile 2029 yazına kadar sözleşme imzalamıştı.
