Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Mario Lemina'nın sözleşmesi gündeme geldi: Kritik madde ve ayrılık senaryosu!

Galatasaray'da Mario Lemina süreci gündemi meşgul ediyor. Zira yıldız orta saha, sözleşmesindeki kritik madde sebebiyle zor bir dönemden geçiyor ve ayrılık ihtimalini gözetiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'da Mario Lemina'nın sözleşmesi gündeme geldi: Kritik madde ve ayrılık senaryosu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 10:07

'da Mario Lemina için ayrılık çanları çalıyor. geldikten sonra ilk 11'deki yerini kaybeden Mario Lemina, an itibarıyla sözleşmesindeki opsiyon maddesi sebebiyle kulübe veda etme ihtimalini düşünüyor.

GALATASARAY'DA MARIO LEMINA'NIN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Galatasaray ile olan kontratı 2026 yazında sona erecek olan Mario Lemina, ayrıca da 1 yıllık uzatma opsiyonuna sahip ama maddenin devreye girmesi için belirli istatistikleri gerekiyor! Halihazırda İlkay Gündoğan'ın da transferiyle ikinci planda kalan Mario Lemina, önümüzdeki dönemde maçların en az %60'ında ilk 11'de çıkamaması halinde maddeyi devreye sokamamış olacak ve sözleşme konusundaki son karar Galatasaray yönetimine kalacak!

Galatasaray'da Mario Lemina'nın sözleşmesi gündeme geldi: Kritik madde ve ayrılık senaryosu!

GALATASARAY'DA MARIO LEMINA PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 6 maça çıkan Mario Lemina, sadece 315 dakika sahada kalabilmiş ve gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı. Son olarak da 32 yaşındaki orta saha, şu ana kadar maçların %50'sine ilk 11'de başlayabildi ve bu da sözleşmedeki maddenin aksi yönünde bir gelişme oldu.

Galatasaray'da Mario Lemina'nın sözleşmesi gündeme geldi: Kritik madde ve ayrılık senaryosu!

Sıkça Sorulan Sorular

MARIO LEMINA GALATASARAY'A NEREDEN GELMİŞTİ?
Sarı kırmızılılar, Wolves ile anlaşmış ve Gabonlu oyuncuyu 2.5 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçeli yıldızdan sürpriz transfer kararı: İtalya'ya gitmek istiyor!
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan kritik karar: Ali Koç sonrasında TFF resmen noktayı koyuyor!
ETİKETLER
#ilkay gündoğan
#galatasaray
#galatasaray
#transfer
#sözleşme
#performans
#Transfer Haberleri
#mario lemina
#Mario Lemina
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.