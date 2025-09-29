Galatasaray'da Mario Lemina'nın sözleşmesi gündeme geldi: Kritik madde ve ayrılık senaryosu!

Galatasaray'da Mario Lemina için ayrılık çanları çalıyor. İlkay Gündoğan geldikten sonra ilk 11'deki yerini kaybeden Mario Lemina, an itibarıyla sözleşmesindeki opsiyon maddesi sebebiyle kulübe veda etme ihtimalini düşünüyor.

GALATASARAY'DA MARIO LEMINA'NIN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Galatasaray ile olan kontratı 2026 yazında sona erecek olan Mario Lemina, ayrıca da 1 yıllık sözleşme uzatma opsiyonuna sahip ama maddenin devreye girmesi için belirli performans istatistikleri gerekiyor! Halihazırda İlkay Gündoğan'ın da transferiyle ikinci planda kalan Mario Lemina, önümüzdeki dönemde maçların en az %60'ında ilk 11'de çıkamaması halinde maddeyi devreye sokamamış olacak ve sözleşme konusundaki son karar Galatasaray yönetimine kalacak!

GALATASARAY'DA MARIO LEMINA PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 6 maça çıkan Mario Lemina, sadece 315 dakika sahada kalabilmiş ve gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı. Son olarak da 32 yaşındaki orta saha, şu ana kadar maçların %50'sine ilk 11'de başlayabildi ve bu da sözleşmedeki maddenin aksi yönünde bir gelişme oldu.