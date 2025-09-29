Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçeli yıldızdan sürpriz transfer kararı: İtalya'ya gitmek istiyor!

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'den sürpriz bir transfer kararı geldi. Halihazırda kariyeri için yeni bir adım atmaya hazırlanan Sebastian Szymanski, Fenerbahçe sonrasında İtalya'yı gündemine aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçeli yıldızdan sürpriz transfer kararı: İtalya'ya gitmek istiyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 09:43

'de transfer sürprizleri devam ediyor. Fenerbahçe'nin yıldız orta sahalarından , an itibarıyla kararı verdi ve İtalya için planlamalara başladı.

Fenerbahçeli yıldızdan sürpriz transfer kararı: İtalya'ya gitmek istiyor!

FENERBAHÇE'DE SEBASTIAN SZYMANSKI'DEN SÜRPRİZ TRANSFER

Fenerbahçe'den transfer döneminde gönderilmesi beklenen ama kulüpler arası sürecin pozitif ilerlememesi sebebiyle Türkiye'de kalan Sebastian Szymanski, önümüzdeki yaz için sürpriz bir karar verdi! Artık Fenerbahçe'deki misyonunu tamamladığını düşünen ve bir sonraki adım için hazır olduğunu hisseden Sebastian Szymanski, menajeri aracılığıyla İtalya ekipleriyle temaslara başladı ve sarı lacivertlilere para kazandırarak veda etmeyi gündemine aldı.

Fenerbahçeli yıldızdan sürpriz transfer kararı: İtalya'ya gitmek istiyor!

FENERBAHÇE'NİN YILDIZ ORTA SAHASINI SERIE A'DAN İSTİYORLAR

Fenerbahçe'deki yüksek tempolu oyunuyla dikkat çeken Sebastian Szymanski, Serie A ekiplerince uzun zamandır takip ediliyor ama bonservis sorunu sebebiyle de süreç ilerlemiyordu! Esasen ise Sebastian Szymanski'nin de transfer kararı vermesiyle birlikte, Fenerbahçe'nin kritik süreçte daha kolay orta yolu bulması ve Polonyalı yıldızın makul bir anlaşmayla Süper Lig'e veda etmesi bekleniyor.

Fenerbahçeli yıldızdan sürpriz transfer kararı: İtalya'ya gitmek istiyor!

SEBASTIAN SZYMANSKI VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana 120 maça çıkan Sebastian Szymanski, 22 gol ile 30 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak ise 26 yaşındaki orta sahanın, sarı lacivertliler ile 2027 yazına kadar kontratı bulunuyor.

Fenerbahçeli yıldızdan sürpriz transfer kararı: İtalya'ya gitmek istiyor!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE SEBASTIAN SZYMANSKI İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Süper Lig devi, Polonyalı yıldız için 2023 yazında 9.75 milyon Euroluk transfer yatırımı gerçekleştirmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan kritik karar: Ali Koç sonrasında TFF resmen noktayı koyuyor!
Arsenal'den şampiyonluk dönüşü: 12 dakikada zafer turu!
ETİKETLER
#ayrılık
#sebastian szymanski
#sebastian szymanski
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.