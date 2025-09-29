Fenerbahçeli yıldızdan sürpriz transfer kararı: İtalya'ya gitmek istiyor!

Fenerbahçe'de transfer sürprizleri devam ediyor. Fenerbahçe'nin yıldız orta sahalarından Sebastian Szymanski, an itibarıyla ayrılık kararı verdi ve İtalya için planlamalara başladı.

FENERBAHÇE'DE SEBASTIAN SZYMANSKI'DEN SÜRPRİZ TRANSFER

Fenerbahçe'den transfer döneminde gönderilmesi beklenen ama kulüpler arası sürecin pozitif ilerlememesi sebebiyle Türkiye'de kalan Sebastian Szymanski, önümüzdeki yaz için sürpriz bir karar verdi! Artık Fenerbahçe'deki misyonunu tamamladığını düşünen ve bir sonraki adım için hazır olduğunu hisseden Sebastian Szymanski, menajeri aracılığıyla İtalya ekipleriyle temaslara başladı ve sarı lacivertlilere para kazandırarak veda etmeyi gündemine aldı.

FENERBAHÇE'NİN YILDIZ ORTA SAHASINI SERIE A'DAN İSTİYORLAR

Fenerbahçe'deki yüksek tempolu oyunuyla dikkat çeken Sebastian Szymanski, Serie A ekiplerince uzun zamandır takip ediliyor ama bonservis sorunu sebebiyle de süreç ilerlemiyordu! Esasen ise Sebastian Szymanski'nin de transfer kararı vermesiyle birlikte, Fenerbahçe'nin kritik süreçte daha kolay orta yolu bulması ve Polonyalı yıldızın makul bir anlaşmayla Süper Lig'e veda etmesi bekleniyor.

SEBASTIAN SZYMANSKI VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana 120 maça çıkan Sebastian Szymanski, 22 gol ile 30 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak ise 26 yaşındaki orta sahanın, sarı lacivertliler ile 2027 yazına kadar kontratı bulunuyor.